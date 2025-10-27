Cittadella, un’altra vittoria. La vetta della D a 4 punti

tropical coriano

TROPICAL CORIANO (3-5-2): Pollini; Brisku, Anastasi, Cannino; Omokaro (21’ st Moricoli), Carnesecchi (21’ st Danieli), Pasquini (33’ st Scarponi), Enchisi (21’ st Franco), Bellavista (33’ st Vinci); Pacchioni, Barbatosta. A disp. De Gori, Bartoli, Rossi, Pungelli. All. Scardovi.

CITTADELLA (3-4-2-1): Anino; Sabotic, Boccaccini, Fort; Carretti, Dodaro, Mandelli, Sardella; Sala (29’ st Marchetti), Caprioni (36’ st Morello); Formato. A disp. Celenza, Teresi, Camara, Carrozza, Calanca, Barozzini, Manzotti. All. Gori.

Arbitro: Zampieri di Rovigo Reti: 12’ st Fort

Note: ammoniti muster Gori, Brisku, Barbatosta, Anino, Scarponi.

La seconda vittoria di fila (foto Pierini), accompagnata dal primo clean sheet stagionale, riporta la Cittadella a contatto coi playoff (-1) e addirittura a -4 dalla vetta del Lentigione, ieri sconfitto in casa. Una domenica perfetta per la squadra di Gori, che a Coriano contro il Tropical (ancora senza successi casalinghi) aveva recuperato in extremis nel 3-4-2-1 iniziale sia Formato che Sala, schierati davanti assieme a Caprioni. Partita combattuta nella prima frazione, con la squadra di casa a creare i maggiori pericoli.

Al 4’ Enchisi recupera un pallone e serve Carnesecchi, il tiro non inquadra il bersaglio della porta di Anino. Al 29’ Bellavista serve in profondità Barbatosta che dalla sinistra mette al centro per Pacchioni, il centravanti non trova il tempo per la battuta a rete. Al 44’ Carnesecchi libera Barbatosta, il tiro viene fa tremare la traversa della porta biancazzurra. Nella ripresa la Cittadella esce dal guscio e al 57’ trova il gol: cross rasoterra da sinistra e tap-in vincente di Fort nel traffico, prima rete stagionale per l’ex Imolese che arriva a quota 4 in maglia "Citta" dopo 3 dell’anno scorso. Al 63’ spunto personale di Caprioni che non inquadra il bersaglio. Giori inserisce forze fresche dalla panchina con Morello a far rifiatare Caprioni e Marchetti per Sala. Nel finale Il Tropical, con in campo anche l’ultimo arrivato Danieli, sfiora il pari all’82’ con una girata di Pacchioni che va di poco fuori. Nel recupero il tiro del possibile pari di Anastasi non inquadra la porta di Anino.