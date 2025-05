Cittadella Vis Modena: celebrazione con l'effige della 'Bonissima' e premi sportivi

La consegna dell’effige di bronzo della ’Bonissima’, simbolo della città di Modena, da parte del sindaco Massimo Mezzetti e dell’assessore allo sport Andrea Bortolamasi alla Cittadella Vis Modena è stato uno dei momenti più emozionanti della festa del club biancazzurro, che ha accolto amici, sponsor e autorità nella splendida cornice del Mammut Club. Durante la serata il sindaco e l’assessore hanno premiato per meriti sportivi anche la squadra Under 18 della Cittadella, vincitrice del campionato regionale, e la Modenese, vincitrice del campionato di Seconda categoria, alla presenza anche del presidente regionale Simone Alberici del Crer. La società ha poi consegnato la maglia ufficiale al l’europarlamentare Stefano Bonaccini, all’ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli oltre che a Mezzetti e Bortolamasi e ha premiato con una targa Maria Carafoli del Panathlon.

"Speriamo che il secondo anno in D – ha spiegato il patron Paolo Galassini – sia la prosecuzione del primo, abbiamo fatto una scuola di spessore in questi 12 mesi, raggiungendo l’obiettivo salvezza anche se non è andata esattamente come avremmo voluto. Siamo stati costretti ad esonerare l’allenatore, decisione che ritengo sempre un fallimento sportivo, ma poi abbiamo preso la strada giusta imparando tanto. Ora proveremo ad alzare l’asticella non tanto dal punto di vista dei risultati ma dell’organizzazione e del farci trovare più preparati a una stagione che sarà sicuramente difficile. La D è una categoria totalmente professionistica, se non fai tutto in modo professionale non puoi starci. Per questo abbiamo deciso di riorganizzare la società nel segno della continuità, rendendola come un’azienda. Siamo cresciuti molto anche nel settore giovanile che ci ha dato grandi soddisfazioni".

Per il direttore generale corporate Fabrizio Zanichelli "l’obiettivo per fare meglio deve essere il sesto posto – le sue parole – dopo il settimo appena centrato, in una stagione di sofferenze ma con tante soddisfazioni, abbiamo consolidato il lavoro fatto e siamo cresciuti molto come società. Mister Gori ha fatto bene, è subentrato in situazione difficile. La società con la nuova riorganizzazione ha investito sulle persone, io e Bob Fantazzi sono ormai 13 anni che facciamo calcio con Galassini e siamo un tutt’uno (sorride, ndr). Sappiamo che il secondo anno in D è sempre il più difficile ma non vediamo l’ora di cominciare e porteremo da subito un paio di Juniores in prima squadra come già accaduto nel finale di stagione".

Davide Setti