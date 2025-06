Cittadella Vis Modena: Marco Maini pronto a rinforzare la difesa

Non solo Calanca, la Cittadella Vis Modena sta per chiudere un altro colpo grosso in difesa: Marco Maini è pronto a dire di sì alla società di via Delle Suore e a rimettersi in gioco. Il centrale classe ’95 è reduce dalla doppia rottura dei legamenti del ginocchio quando indossava nella stagione 2023-24 la maglia del Carpi: la prima volta alla terza giornata in casa col Fanfulla (settembre 2023), la seconda poco dopo il rientro, nella Poule scudetto di Campobasso. Era il 19 maggio 2024 e in questi 12 mesi Maini ha lavorato per tornare a essere quello che in D faceva la differenza (oltre 100 gettoni e 16 reti), dopo aver giocato 87 gare di C fra Ancona, Gubbio, Santarcangelo e Lucchese. Non resterà invece Fort, liberato dal club.

In Promozione al Medolla San Felice arriva Francesco Benassi (2007), centrocampista ex Solierese. Colpo La Pieve con Marco Sghedoni, difensore 1991 dal Ganaceto. Quattro innesti per il Maranello: dal Ganaceto ecco il difensore Luca Marverti (‘98) ex Formigine e Cavezzo, e la punta Matteo Barani (2002) ex Sassuolo, Lentigione, Castelfranco, Modenese e Scandianese a cui si aggiungono l’altra punta Daniele Damiano (‘99) da Corlo, un ritorno essendo cresciuto a Maranello e Rockson Dillen (2002), centrocampista ex Castelvetro, Real Maranello e Zocca. In Prima il Campogalliano si rinforza col difensore 2003 Enea Cehu, già in D (Sona e Corticella) e in Eccellenza (La Pieve), che arriva dal Camposanto; confermata la colonna difensiva Nicolò Bellentani. In Prima a Fiorano arrivano il terzino sinistro Stefano Sganzerla (’95) ex Cerredolese, Smile e Colombaro e l’esterno d’attacco 2002 Enrico Cavoli, ex Ganaceto reduce da 9 reti a Soliera. Al Valsa nello staff di Bernabei ci sono il preparatore dei portieri Davide Guermandi e quello atletico Mattia Cambrea. In Terza la Cortilese (manca ancora il successore di mister Martignetti, andato alla Cabassi) annuncia il difensore ‘95 Manuele Lodi dal Budrione e il centrocampista ’98 Gabriele Attanasio dalla Cabassi.

d.s.