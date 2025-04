Civitanova-Recanatese: Sfida Cruciale per la Salvezza in Serie D

La gara di Civitanova vale, senza girarsi troppo attorno, quasi una stagione. Per i padroni di casa ed anche, ovviamente, per la Recanatese che proverà in tutti i modi a coronare gli sforzi che sta facendo da inizio novembre, con l’avvio della gestione-Bilò, per guadagnare il sospiratissimo approdo della salvezza, spesso toccato con mano ma non ancora concretizzato. Per tutta una serie di motivazioni, solo una vittoria potrebbe garantire la tranquillità ed evitare così sia di affidarsi a calcoli incerti ed insidiosissimi sia che l’ultima gara di stagione regolare contro il Termoli diventi l’ennesimo spareggio, con tutti i rischi del caso. Quello dei tre punti, dunque, deve essere l’obiettivo e se proprio dovrà essere rivisto lo si farà solo a partita in corso ed in caso di contingenze negative. Da questa considerazione, espressa in settimana sia dai dirigenti che dal tecnico dovrà derivare anche l’atteggiamento con il quale i giallorossi dovranno approcciare al match, ossia con la feroce determinazione di chi ha la ferrea volontà di chiudere, finalmente, ogni discorso in un’annata particolarissima anche per le sue tribolazioni. Di fronte, è scontato, ci sarà un avversario ancor di più assetato di punti (sono ben sei le lunghezze che attualmente in classifica separano le due squadre) ed ecco perché l’aspetto agonistico, in queste fattispecie, prevale sopra ogni altra cosa. Quanto alla formazione da schierare al Polisportivo non dovrebbero esserci molte sorprese: con il rientro di Bellusci, nel suo ruolo naturale di centrale difensivo, sarà Cusumano a "sacrificarsi" in panchina mentre a centrocampo sarà quasi certamente Giandonato ad affiancare Alfieri, preso atto della squalifica di Raparo. Le "gerarchie" infatti, settimana dopo settimana, si sono andate consolidando e d’altronde le alternative non sono innumerevoli. Sfida particolare anche per due freschissimi ex visto che Pierfederici e Spagna hanno lasciato il club rossoblù da pochi mesi. Quest’ultimo poi, encomiabile per dedizione, è a digiuno di gol dal primo dicembre (la data dell’esordio con la Recanatese in casa contro il Chieti) e farebbe carte false per ritrovare la via della rete in uno stadio dove, indubbiamente, ha lasciato una grande impronta. Probabile formazione: Del Bello; E.Ferrante, Bellusci, Marchegiani; D.Ferrante, Alfieri, Giandonato, Mordini; D’Angelo; Spagna, Zini.