Civitanovese a caccia della prima vittoria: "Stiamo benissimo, ora serve più fame"

"Il Matelica è da prendere con le molle, ma questa è una vittoria che dovremo raggiungere tutti insieme, con l’aiuto del pubblico". Andrea Mercanti (foto), tecnico della Civitanovese, scuote l’ambiente in vista della terza di campionato di oggi al Polisportivo, contro i biancorossi (15.30). "Il Matelica – prosegue l’allenatore – ha ottimi calciatori come la punta Allegretti, che ha fatto la C. Anche D’Errico è molto valido, a centrocampo c’è Vilson, ottimo play reduce dalla vittoria dei playoff nazionali con il Castelnuovo Vomano". Rossoblù a 1 punto e alla ricerca della primo successo. "La vittoria interna – aggiunge Mercanti – manca da troppo. Ma se fai prove come quelle fatte finora, prima o poi il risultato arriva". L’ultima uscita è stata in Coppa Italia con la Sangiustese, che ha decretato l’accesso ai quarti. "I dati di quella gara confermano che stiamo benissimo. Se guardiamo le distinte, siamo più giovani di tante rose, ma per me non esistono titolari. Mercoledì, chi aveva giocato meno si è fatto trovare pronto". Però occorre migliorare a livello offensivo. "Abbiamo sempre creato occasioni. Bisogna essere più attenti e incisivi, avere fame. Possono calciare anche terzini e centrocampisti, concludere deve essere un obiettivo della squadra". Tutti a disposizione, l’unico dubbio è la punta Apicella. Il neo arrivato Fagan non sarà convocato.

Francesco Rossetti