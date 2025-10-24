Civitanovese a caccia di una punta. Su Tittarelli c’è molta concorrenza

Proseguono i contatti per assicurarsi un attaccante in casa Civitanovese. Il nome caldo resta quello di Gabriele Tittarelli, in uscita dalla Jesina, ma sul classe 1994 sembra esserci l’interesse di diverse società tra cui Fabriano, Aurora Lube Treia e qualche realtà umbra. Vincere la loro concorrenza non sarà affatto semplice. Perciò, sul taccuino erano finiti anche altri profili. Oltre ad Antonio Solmonte (Fermana) e Filippo Papa (Chiesanuova), sarebbe stato effettuato un tentativo per Vittorio Satalino, trequartista ex Fossombrone attualmente in forza al Costa Orientale Sarda. L’ipotesi è già tramontata, anche considerando che il 2006 milita in serie D (girone G) ed alla Civitanovese dovrebbe scendere di categoria. Praticamente un sogno destinato a rimanere tale quello chiamato Luca Belcastro, trequartista con un lungo passato nei professionisti e lo scorso anno all’Ancona. Il calciatore nato nel 1991 non verrà a Civitanova. Dunque, la possibilità che anche questa settimana non sia propizia per il mercato rossoblù è una eventualità da prendere in considerazione, ma anche una notizia preoccupante in vista di domenica, considerando le pesanti assenze di Handzic, Cahais, Franco e probabilmente Luciani. L’unica novità leggermente positiva riguarda lo stesso Valentin Franco, il cui infortunio appare meno grave del previsto: lo stiramento è lieve e potrebbero bastare un paio di settimane per rimettersi.

Domenica ci sarà il confronto tra ultime della classe, in casa del Chiesanuova (14.30). Adriatici di nuovo in campo tre giorni dopo per l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Tolentino, in programma mercoledì. Il ritorno è previsto il 12 novembre.

f. r.