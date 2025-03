Civitanovese a Chieti. A caccia dell’impresa, influenzato Padovani

Quando era sulla via del recupero, Ettore Padovani è incappato nell’influenza e non sarà a disposizione oggi contro il Chieti. È una parabola sfortunata per l’attaccante che stava recuperando dall’infortunio, ma è l’unico indisponibile in casa Civitanovese. Allo stadio Angelini, fischio d’inizio alle 15, Senigagliesi potrà contare su tutti gli altri interpreti offensivi, con vari ballottaggi aperti. La formula Brunet-Bevilacqua resta la candidata numero uno, anche se stavolta potrebbe essere la volta buona di Rasic. Meno probabile, invece, una partenza dal primo minuto di Vila, ormai recuperato a pieno, anche se mai dire mai. L’argomento più caldo riguarda invece la mediana, dove potrebbe esserci un cambio rispetto allo schieramento di tutti e tre i mediani, Visciano-Domizi-Capece, effettuato negli ultimi due turni: stavolta uno dei tre dovrebbe essere sacrificato per fare spazio ad uno tra Macarof, Milani o Foglia da schierare, sull’out di sinistra. Per quanto riguarda le retrovie, difficile ipotizzare variazioni rispetto all’assetto di sempre. Bisognerà poi prestare attenzione alle situazioni di Visciano, Diop, Passalacqua, Buonavoglia, che sono in diffida. Accantonare la brutta pagina di domenica scorsa contro il Teramo attraverso una prova di spessore sarebbe il primo passo per recuperare quelle certezze guadagnate con 5 risultati utili consecutivi, ma a questo punto della stagione è bene guardare più al risultato che alla prestazione poiché i rischi di venire risucchiati nelle sabbie mobili non sono ridotti. Uscire con dei punti dallo stadio di Chieti, però, è qualcosa che si avvicina all’impresa considerando la forza dell’avversario. I neroverdi hanno in dote elementi come Donsah, ex Bologna, o l’albanese Vuthaj che alcuni anni fa, con la maglia del Novara, fu capace di siglare 35 reti in una stagione. Altri pericoli potrebbero arrivare da gente come Forgione e Tourè. Per l’occasione, il tecnico Daniele Amaolo dovrà fare a meno di Della Quercia ma recupererà De Filippo. La prevendita per i tifosi ospiti sarà disponibile fino alle 12 odierne.

Le probabili formazioni

CHIETI (3-5-2): Mercorelli; Salto, Di Filippo, Conti; Oddo, Forgione, Donsah, Di Paolantonio, Guerriero; Ceccarelli, Vuthaj. All. Amaolo.

CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Rossetti; Buonavoglia, Capece, Visciano, Macarof; Bevilacqua, Brunet. All. Senigagliesi.

Francesco Rossetti