Civitanovese. A Isernia out Padovani. Recupera Bevilacqua

Recupera Bevilacqua, ma perde Padovani e non ha ancora Vila. Questa la parabola non proprio fortunata della Civitanovese che ad Isernia dovrà fare a meno di due attaccanti. Dal punto di vista numerico, la situazione è la stessa di domenica scorsa, quando i rossoblù ospitarono la Vigor Senigallia. In quella occasione mancavano Bevilacqua, causa influenza, e Vila, fermato da un infortunio. Nel frattempo, l’argentino non è ancora rientrato in gruppo e dunque sarà indisponibile anche per la sfida odierna. Preoccupa, però, la situazione di Ettore Padovani, che ha accusato un dolore muscolare durante una seduta. Entità dell’infortunio ancora da valutare, ma certamente l’ex Tolentino non sarà della partita quest’oggi. In quella zona del campo, restano a disposizione Brunet, Rasic e lo stesso Bevilacqua e proprio quest’ultimo è escluso dal ballottaggio. Resta da vedere chi, tra i due argentini, lo affiancherà dal primo minuto. Senigagliesi dovrebbe confermare il consueto 4-4-2, con porta e difesa affidata agli interpreti delle ultime giornate, mentre in mediana si attende di capire chi resterà in panchina tra capitan Visciano e Domizi. Difficile che il tecnico voglia rinunciare a Capece, considerato indispensabile nel battere i calci piazzati. Sull’out di sinistra resta favorito Macarof, l’alternativa è rappresentata da Milani, finora mai impiegato dal fischio d’inizio. Ancora più interessante il discorso relativo ai cambi: chissà se questa non sia la volta buona per i vari D’Innocenzo e Aprea, ma soprattutto per Di Martino che non ha ancora visto il campo. Ieri la squadra ha svolto la rifinitura mattutina al Polisportivo e intorno alle 15.30 è partita alla volta del Molise. I tifosi rossoblù raggiungeranno Isernia con due pullman e mezzi privati. I biglietti per il settore ospiti possono essere acquistati anche stamani, ma esclusivamente sul circuito online "Ciaotickets". Il Città di Isernia San Leucio è fanalino di coda del girone insieme con la Fermana e non vince da 18 giornate. In classifica, le due squadre sono separate da 4 lunghezze. L’allenatore locale Farrocco dovrebbe avere tutti a disposizione, eccetto il giovane Jirillo. Allo stadio comunale "Mario Lancillotta", fischio d’inizio alle 14.30.

Probabili formazioni ISERNIA (4-4-2): Draghi; Ercolano, Franzese, Romat, Perrotti; Cascio, Baba, Miola, Pettorossi; Conti, Cavaliere. All. Farrocco. CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Cosignani; Buonavoglia, Visciano, Capece, Macarof; Bevilacqua, Brunet. All. Senigagliesi. Arbitro: Nicolai di Pistoia.

Francesco Rossetti