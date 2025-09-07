Civitanovese al debutto: "All’attacco con criterio"

"Il K Sport è una delle squadre migliori del campionato, ma noi non dobbiamo aspettarli nella nostra metà campo". Parole di Andrea Mercanti, tecnico della Civitanovese, in vista della gara d’esordio in campionato, in programma oggi al Polisportivo (15.30) contro il K Sport Montecchio Gallo. "La formazione di Stefano Protti – aggiunge l’allenatore dei rossoblù – vanta diversi interpreti davvero forti come Broso, Torelli e Notariale. A parte qualche giocatore e la stessa guida tecnica cambiati rispetto alla scorsa stagione, molti calciatori avversari giocano insieme da anni e sono gli stessi che lo scorso anno hanno sfiorato la serie D". Mercanti dimostra di conoscere bene la forza dei rivali, ma allo stesso tempo esige dai suoi "un atteggiamento propositivo. Guai – raccomanda – a condurre una gara di attesa. Certo, dovremo essere bravi a non concedere loro troppo campo. Giocano molto in profondità e su questo dovremo prestare attenzione. Credo che assisteremo ad una bella partita, che varrà la pena andare a vedere". La fiducia non manca. "Arriviamo bene all’appuntamento – prosegue –, sono molto soddisfatto della preparazione svolta e del gruppo che si sta creando. È normale che ci sia sempre l’incognita del debutto, ma non solo nel nostro caso. Proveremo ad essere quelli del precampionato".

Rossoblù reduci dal pareggio in Coppa Italia con la Sangiustese. "Domenica scorsa – afferma il tecnico – abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con chiunque se riusciamo a mettere in pratica quanto preparato durante la settimana". Ad affiancare lo stesso Mercanti ci sarà il neo collaboratore tecnico Matteo Mercuri. "A livello di rosa – spiega Mercanti –, siamo quasi al completo. Malavolta e Maggi sono tornati a disposizione, dobbiamo recuperare giusto Ganev, mentre Romero è già sulla via della guarigione: tornerà in gruppo martedì". In settimana sono stati recuperati a pieno i terzini Candia e Cosignani, mentre sono stati completati gli iter burocratici relativi ai difensori Cahais e al centravanti Handzic. Difficilmente, però, gli ultimi due giocheranno tutti e novanta i minuti considerando che devono recuperare la condizione fisica ottimale. "I tifosi – conclude – si aspettano di vedere una squadra vincente e noi faremo del tutto per non deluderli in questo esordio". Sul fronte ospite, squalificati Paglia e Camilloni, in dubbio Peroni, Baruffi e Mistura. Botteghini aperti al Polisportivo.