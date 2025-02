Civitanovese. Boccata d’ossigeno a Castelfidardo

Tre punti fondamentali. Difficile definire in altro modo la vittoria che la Civitanovese ha ottenuto sul campo del Castelfidardo nel match di domenica scorsa. Fondamentale, il successo, in primis per i trionfi delle dirette concorrenti come Termoli e Notaresco, poi per un morale che a questo punto migliora di partita in partita. Si tratta del terzo risultato utile consecutivo. Prima le due buone prove contro Fossombrone ed Ancona, entrambe culminate in pareggi, poi il successo di Castelfidardo, proiettano i rossoblù verso un avvenire di fiducia.

Una Civitanovese cinica quella andata in scena al Mancini. Passata in vantaggio a 13’ grazie al colpo di testa di Diop, la squadra di Senigagliesi ha subito diverse incursioni da parte dei biancoverdi ma grazie ad un pizzico di fortuna e due ottime parate di Petrucci è riuscita a portare a casa l’intera posta in palio. Anche questa volta bisogna notare come l’undici di partenza sia lo stesso con cui è iniziata la stagione. I vari D’Innocenzo, Milani, Vila e Rasic, arrivati nel mercato invernale, sono subentrati nella ripresa. Nessuna chance per Aprea, mentre Di Martino e De Francesco non sono stati convocati.

Volendo fare un confronto, la Civitanovese ha 2 lunghezze in più rispetto a quanto aveva prodotto fin qui nel girone d’andata. In particolare, si tratta dello stesso numero di vittorie, ma con 2 pareggi al posto di 2 sconfitte. Ciò che invece non è cambiato rispetto ad allora è l’andamento esterno: il successo arriva quasi sempre in trasferta. Dei 5 trionfi stagionali di Visciano e soci, 4 sono stati ottenuti fuori dalle mura amiche. A proposito di Visciano, il capitano è stato escluso nella partita di Castelfidardo ma la decisione è stata presa in via precauzionale. Salvo imprevisti, il mediano domenica tornerà a disposizione nella sfida interna contro la Vigor Senigallia.

In questo momento, il club del patron Profili può addirittura sperare in una salvezza diretta, eventualità rappresentata dalla posizione del Roma City, che si trova a quota 28 punti, esattamente 3 in meno della formazione rivierasca. Però non è nemmeno il tempo di farsi certe illusioni perché nell’ultima parte della classifica si può passare da un’ipotesi positiva allo scenario più infausto nel giro di una domenica. In un fazzoletto di 8 punti, ci sono infatti ben otto squadre e mancano ancora 9 partite al termine del campionato.