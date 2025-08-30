"Civitanovese, ci attende un match insidioso"

"Con la Sangiustese sarà sicuramente un inizio tosto, ma anche utile per capire a che punto stiamo". Lo afferma il capitano rossoblù, Ivan Visciano, in vista della gara di domani, prima uscita ufficiale per la nuova Civitanovese targata Andrea Mercanti. Il match, valido come ottavi di Coppa Italia Eccellenza ed in programma alle 17.30 al Polisportivo, vedrà i rossoblù ospitare una delle formazioni accreditate per la vittoria finale, forte di una prestigiosa campagna acquisti condotta in estate.

"La Sangiustese – avverte Visciano – è una realtà molto ben organizzata e fatta di giocatori importanti. Cito, tra i tanti, i miei ex compagni Pasqualini e Strupsceki. Anche a livello societario, si tratta di un sodalizio eccezionale, che conosco molto bene avendovi giocato alcuni anni fa". Sono infatti diversi i calciatori di valore approdati alla corte del tecnico Luigi Giandomenico. Su tutti, il centrocampista classe 1991 Raparo, ma anche gli stessi ex Civitanovese Strupsceki (esterno offensivo), Giandomenico e Ruggeri (centrocampisti), quindi i difensori Wahi e Postacchini, il portiere Rossi e l’attaccante Perpepaj. Spiccano poi le riconferme di Grassi (attaccante), autore di 13 gol nella scorsa annata, dell’espertissimo Pasqualini (terzino), di Lanza (difensore) e del centrocampista Morazzini.

"Una prova del genere – aggiunge il mediano classe 1987 – serve per capire cosa c’è ancora da fare. Noi siamo un gruppo quasi interamente nuovo, della scorsa annata siamo rimasti soltanto in tre. Alcuni ragazzi sono arrivati in questa settimana, perciò dobbiamo ancora trovare la giusta amalgama. Però stiamo lavorando a testa bassa e, anche in vista della partita di domani, il mister ha voluto curare ogni aspetto puntando sull’attenzione. Io, insieme ai colleghi più grandi, avrò l’onere di trasmettere ai ragazzi la giusta mentalità e il messaggio che la maglia va sudata e onorata sempre".

Ivan Visciano, originario di Torre Del Greco ma ormai civitanovese d’adozione, si appresta a vivere la sua sesta stagione consecutiva in rossoblù. "Perché ho deciso di restare? Perché – spiega – Civitanova è ormai casa mia, la città in cui ho scelto di stabilirmi. Ho ricevuto varie proposte nei mesi passati: ringrazio chi mi ha contattato, ma a 38 anni voglio continuare a dare, per quel che posso, ancora qualcosa per questi colori". Domani i botteghini saranno regolarmente aperti 45 minuti prima del fischio d’inizio.