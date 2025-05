Civitanovese: contestazione dei tifosi contro Mauro Profili dopo la sconfitta

Prima i cori, poi lo striscione, quindi il seguito sui social. Dopo i novanta minuti di Notaresco, la piazza di Civitanova è un fiume in piena. La delusione è palpabile non solo tra i 400 che hanno vissuto in prima persona la sconfitta in Abruzzo, ma anche tra tutti coloro che hanno sofferto a distanza. Sotto di 1-2, è partito il coro "Mauro Profili deve vendere", poi ai giocatori andati a rapporto sotto al settore ospiti sono state fatte togliere le maglie, con le eccezioni di capitan Visciano e Jacopo Domizi. Di ritorno dal Savini, gli ultras hanno fatto tappa al Polisportivo dove è stato esposto lo striscione "E adesso vattene", chiaramente rivolto al vertice societario. Qui è terminata la contestazione della tifoseria organizzata. Il seguito sui social, da parte del restante popolo rossoblù. Per certi versi, nulla di più di quanto si era già registrato al termine di tante gare convulse della stagione dei rossoblù, quel solito profluvio di commenti amareggiati e ricerche di colpevoli. Anche in questo caso, Profili viene identificato come il massimo responsabile della situazione e la richiesta di farsi da parte viene condivisa dalla maggioranza della community. Sentimento che non cambia anche quando qualche utente ventila l’ipotesi ripescaggio. Contattato telefonicamente dal Carlino, il presidente della Civitanovese è parso molto amareggiato, ma ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Tornando a spulciare il web, le critiche sono quelle di sempre e quindi non viene risparmiato nemmeno il ds Claudio Cicchi, mentre a salvarsi è il tecnico Luigi Bugiardini che con il suo carattere schietto è riuscito ad un instaurare un ottimo feeling con la tifoseria. Nel marasma, qualcuno tira in ballo anche il sindaco Ciarapica, reo "di essersi disinteressato" alle sorti dei rossoblù.

f.r.