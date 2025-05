Civitanovese contro Sambenedettese: sfida decisiva per la salvezza in Serie D

Davanti a 10.000 persone, la Civitanovese dovrà ottenere una vittoria fondamentale per continuare a sperare di mantenere la categoria. Chi, invece, la serie D l’ha già salutata per essere ospitato nello scenario della Lega Pro, non potrà che continuare quella festa iniziata già tre settimane fa. Questo il contesto entro il quale si svilupperà la gara di oggi tra Samb e Civitanovese, fischio d’inizio alle 15 in un Riviera delle Palme che già alla vigilia è stato gremito dalla prevendita. Saranno in tanti anche da Civitanova - le stime parlano di circa 1.000 supporters - per traghettare la squadra alla corsa playout. "Se giochi a calcio è così – le parole del tecnico Bugiardini –. Quando ho disputato alcuni derby con 30.000 o 40.000 persone, per me era molto bello. Mi fa piacere aver potuto convocare i ragazzi della Juniores per farli partecipare a questa occasione. Come è stato ben detto, siamo obbligati a vincere sempre e quindi sarà così anche, e soprattutto, stavolta. Nonostante il poco tempo a disposizione, ho visto una squadra veramente in crescita, determinata e che lavora ad un ritmo molto alto. Se le motivazioni fanno la differenza in questo sport, speriamo che valga anche per questa partita". Tra le fila rossoblù ospiti, out solo l’alternativa difensiva Mancini, mentre è stato recuperato il vicecapitano Marco Passalacqua. "A livello tattico – prosegue il tecnico – proveremo a far gol subito e cercheremo di gestire meglio. A volte, ho l’impressione che quando andiamo in vantaggio ci tiriamo un po’ indietro, invece è lì che va cercato il raddoppio".

Venerdì scorso, tutta la Sambenedettese ha partecipato alla grande festa che si è svolta in città, dal porto a Piazza San Giovanni Battisti, in un tripudio di cori, bandiere, fumogeni e acclamazioni. L’augurio è di trovare un avversario avvolto nel medesimo spirito e quindi non così determinato a fare sua la partita. Su questo Bugiardini è chiarissimo: "non so chi farà giocare la Samb, ma ho visto le ultime formazioni e ho notato che hanno cambiato parecchio. Eusepi è capocannoniere con 15 gol e penso che vorrà superare i suoi concorrenti (Casolla e Banegas, ndr). Se pensiamo che ci regaleranno la partita, siamo retrocessi, se invece consideriamo che magari non giocheranno tutte le palle alla morte, allora possiamo vincere". Sugli scenari successivi ai novanta minuti, il trainer chiarisce di sperare "di non disputare il pre-spareggio". Nella Samb, indisponibili Pezzola e Sbaffo.

Le probabili formazioni CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Rossetti; Buonavoglia, Domizi, Visciano, Foglia; Padovani, Bevilacqua. All. Bugiardini. SAMBENEDETTESE (4-3-3): Semprini; Zoboletti, Zini, Gennari, Paolini; Tataranni, Guadalupi, D’Eramo; Fabbrini, Eusepi, Baldassi. All. Palladini.