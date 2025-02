Civitanovese. Fatti passi avanti dai rossoblù

Quanto visto contro l’Ancona dà prova di una Civitanovese in evidente crescita rispetto alle prime giornate del nuovo anno. Comunque la si pensi, è evidente che quanto visto nelle ultime gare segni un cambio di passo dal punto di vista del gioco. Soprattutto sul piano offensivo. La stagione, per il tecnico Stefano Senigagliesi, era iniziata lo scorso 5 gennaio con il pari contro L’Aquila 1927. Erano seguite alcune pessime prestazioni, poi la vittoria a Notaresco e la sconfitta interna con l’Avezzano da parte di una Civitanovese dal doppio volto: nulla nel primo tempo e grintosa durante la ripresa, ma punita ingiustamente da una rete beffarda nel recupero.

Eccoci poi alle prestazioni di Fossombrone (a parte i primi 15 minuti) e con l’Ancona. Entrambe, come detto, da giudicare positivamente. C’è però da tenere in considerazione un aspetto non affatto secondario. Nelle prime tre partite, Senigagliesi aveva a disposizione una rosa molto corta, falcidiata da addi e infortuni, adesso invece le alternative non mancano grazie ai recenti colpi di mercato. Certo, in termini di risultati non c’è tanto da rallegrarsi per aver ottenuto 2 soli punti nelle ultime 3 partite, ma per paradosso Visciano e soci sono riusciti a guadagnare posizioni sulle dirette concorrenti.

Rispetto alla scorsa settimana, i rossoblù hanno un punto in più sulla Fermana e la salvezza diretta dista una lunghezza in meno. Questo per via degli insuccessi della stessa formazione gialloblù e del Sora. A preoccupare tutti ora è il Notaresco che grazie alla cura dell’esperto tecnico Massimo Silva sembra determinata ad abbandonare l’ultimo posto. Proprio domenica, gli abruzzesi hanno rifilato 4 gol alla Fermana.

Tornando alla Civitanovese e alla partita di domenica scorsa, va comunque fatto notare che la prova positiva è perlopiù opera dei giocatori con cui la compagine adriatica aveva iniziato la stagione, come Passalacqua e Capece. Quanto ai nuovi, sono subentrati solo Rasic e Milani, ma a convincere è stato più che altro il primo, mentre il secondo si è proposto in maniera pericolosa, sciupando una ottima occasione per il raddoppio.

Senigagliesi fin qui si è affidato alle vecchie conoscenze dimostrando di non volere scardinare certi equilibri. Infatti restano da provare i vari Di Martino, Aprea e De Francesco (domenica scorsa non convocati), mentre in settimana dovrebbe tornare in gruppo Foglia, che deve ancora esordire. C’è poi D’Innocenzo che a Fossombrone è subentrato con buon impatto.

Nel prossimo turno i rossoblù faranno visita al Castelfidardo e con buone probabilità la trasferta sarà vietata ai tifosi ospiti, considerando che lo stesso provvedimento era stato adottato all’andata per i supporters biancoverdi.

Francesco Rossetti