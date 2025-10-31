Civitanovese, fiducia Macarof: "Presto la prima vittoria"

"Contro Chiesanuova e Tolentino abbiamo dimostrato crescita, qualche accortezza in più ci farà ottenere le vittorie che meritiamo". È il pensiero di Facundo Macarof, centrocampista classe 1995 alla seconda stagione con la Civitanovese. Sul pareggio (2-2) nella semifinale di Coppa Italia contro i cremisi, l’argentino commenta: "la prova collettiva è stata buona, l’aspetto maggiormente positivo è il carattere dimostrato. Giocare così contro il Tolentino non è semplice perché è una squadra forte e ha sempre fatto bene in Eccellenza. Tanti ragazzi finora impiegati meno si sono fatti trovare pronti. Ora ci giochiamo la qualificazione al ritorno (12 novembre, ndr)". Contro il team di Passarini, due gol realizzati e diversi tiri nello specchio, ma un po’ di distrazione che ha portato ai due sigilli di Moscati. "Dobbiamo essere più attenti in fase difensiva – ammette –, perché a livello offensivo stiamo migliorando. Solo così potremo ottenere i successi che meritiamo". Vittorie che servono come il pane per invertire una classifica di soli 4 punti. Domenica rivieraschi impegnati a Osimo, trasferta vietata ai tifosi ospiti (14.30). "Sarà un’altra sfida tosta, faremo di tutto per vincere", sottolinea il calciatore che poi dice la sua sul nuovo corso rossoblù in cui è schierato al centro del campo e non da esterno offensivo. "Avremmo potuto iniziare meglio, ma ora siamo sulla strada giusta e Tittarelli potrà darci una grossa mano. Personalmente, sono contento di giocare nel mio ruolo naturale, cosa che non potevo fare nella scorsa stagione. Mi piace inserirmi ma anche aiutare nelle marcature". Intanto Jacopo Marini rescinde il contratto contratto con la Civitanovese, potrebbe approdare al Monturano.

Francesco Rossetti