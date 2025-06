Civitanovese: Futuro incerto tra Profili e Cosmo srl, incontro decisivo a Roma

Passano i giorni, ma non si sbroglia la matassa Civitanovese. D’altronde, bisogna attendere la settimana prossima, quando si terrà l’incontro romano tra l’attuale proprietà rossoblù e i suoi presunti acquirenti. In ogni caso, è bene fare i primi ragionamenti sull’assetto sportivo della prossima stagione. Se dovesse restare al timone del club, il patron Mauro Profili potrebbe ripartire da due punti fermi come Visciano e Passalacqua. Il capitano, alla soglia dei 38 anni, potrebbe chiudere la carriera in rossoblù. L’intenzione di Profili sarebbe quella di affidarsi a interpreti civitanovesi, attingendo anche dalla Juniores. Potrebbe tornare in rossoblù Matteo Ercoli, centrocampista avanzato finito in prestito al Monturano. Il club calzaturiero è retrocesso in Promozione ed ecco che per Ercoli, che in rossoblù vinse il campionato di Eccellenza, avrebbe la facoltà di mantenere la categoria, tornando a giocare nella sua città. Difficilmente resterà nella città costiera Ismaila Diop, protagonista di una grande annata nonostante la retrocessione. Il centrale difensivo è corteggiato da molte squadre della serie D. Potrebbero non continuare la loro avventura nel team adriatico anche l’attaccante Ettore Padovani e l’esterno offensivo Kevin Buonavoglia. Poco probabile che scenderanno di categoria l’esperto mediano Giorgio Capece e il giovane attaccante Marco Bevilacqua. Sarà complicato trattenere anche Mattia Foglia. Discorso più complesso per il portiere Gabriele Petrucci. L’estremo difensore è nato nel 2005 e in Eccellenza non sarà più under. Nel massimo torneo regionale, infatti, sono sufficienti due fuoriquota in campo, ma si tratta di un 2006 e un 2007. Per quanto concerne l’assetto dirigenziale, chissà che Profili non abbia intenzione di nominare Paolo Pochetti direttore generale. Pochetti, manager milanese, è stato dg del Chieti nella passata stagione e venerdì ha fatto visita allo stesso Profili. I due vantano ottimi rapporti già nella passata stagione.

Scenario assai diverso, invece, se il massimo vertice societario dovesse accettare l’offerta messa in piedi dalla "Cosmo srl" in nome di "Unyon Consorzio Stabile Scarl". In questo caso, il ruolo di direttore sportivo sarà interpretato da Michele Paolucci. Un alto incarico dirigenziale potrebbe essere ricoperto da Luigi Coni, ex Teramo, e un ruolo potrebbe spettare anche a Claudio Dell’Uomo. L’incontro tra le parti si terrà a Roma la settimana prossima, molto probabilmente giovedì.

Francesco Rossetti