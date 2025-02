Civitanovese. "Il mio Castelfidardo dovrà stare attento»

"Occhio alla Civitanovese, ha giocatori di qualità e categoria assemblati in un giusto mix. Verrà in casa nostra a giocarsi le sue carte". Marco Giuliodori, tecnico del Castelfidardo, rivolge il proprio pensiero alla sfida tra i biancoverdi e rossoblù in programma domenica. Allo stadio Mancini si affronteranno squadre in forma a giudicare dalle ultime prestazioni, infatti negli ultimi due incontri i biancoverdi hanno vinto contro il Sora e poi pareggiato nell’impianto della capolista Sambenedettese, mentre i rossoblù hanno ottenuto due pareggi, rispettivamente a Fossombrone e in casa con l’Ancona. In entrambi i casi sfoderando due prove positive.

"Se mi preoccupa lo stato di forma dei rossoblù? Mi preoccupavano già prima – confessa Giuliodori – e ultimamente si sono rinforzati a centrocampo e in attacco. Inoltre sono una squadra assetata di punti e quindi faranno del tutto per ottenerli. Tuttavia anche noi siamo sulla stessa lunghezza d’onda: è vero che in classifica abbiamo 11 punti in più e quindi siamo un po’ più tranquilli, ma l’obiettivo salvezza non è ancora stato centrato quando mancano 10 giornate al termine della stagione. In un momento come questo, quando ci sono ancora 30 punti in palio e le squadre battagliano per non retrocedere, nulla è ancora deciso. Ne è la dimostrazione il Notaresco, che tutti davano per retrocesso e invece si è rimesso in corsa. Comunque, è vero che ereditiamo due prove importanti, ma dobbiamo pensare che si tratta di partite passate. Nel calcio devi sempre dimostrare qualcosa, ogni domenica".

La gara si giocherà alle 14.30 allo stadio Mancini di Castelfidardo, la trasferta è vietata ai residenti della provincia di Macerata per la rivalità tra le tifoserie (a marzo si verificarono incidenti). "Non so se questo sia un vantaggio o uno svantaggio per noi – aggiunge il tecnico dei biancoverdi -, ma da ex calciatore mi avrebbe fatto piacere vedere entrambe le tifoserie sugli spalti perché credo che il calcio vada vissuto come uno spettacolo. Tuttavia comprendo i motivi delle restrizioni".

Nell’ultimo anno e mezzo le due squadre si sono affrontate quattro volte, tra Eccellenza e Serie D, Coppa Italia compresa. Nel complesso, due vittorie dei biancoverdi, due pareggi e mai una vittoria dei rivieraschi. "Siamo – conclude Giuliodori – due squadre dalle storie un po’ similari perché entrambe neopromosse. Abbiamo ottenuto la promozione meritamente e adesso vogliamo restare nella categoria. Anche stavolta mi aspetto una gara tosta, fatta di corsa e agonismo".

Nella Civitanovese continua ad allenarsi a parte il capitano Ivan Visciano, nelle file fidardensi squalificati il portiere Osama e il difensore Fabbri.