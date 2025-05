Civitanovese: Imprenditori laziali pronti a formalizzare offerta economica

Potrebbe essere formalizzata entro qualche giorno l’offerta economica degli imprenditori laziali interessati a rilevare la Civitanovese. Non è ancora noto il nome della realtà che vorrebbe portare avanti questa proposta, qualcuno suggerisce che possa trattarsi di un consorzio a rappresentanza di imprese attive nel campo dell’edilizia e non solo. Il gruppo laziale avrebbe già avuto pregresse esperienze nel mondo del calcio e nei giorni precedenti avrebbe contattato il sindaco Fabrizio Ciarapica presentando le visure camerali per attestare la propria solidità economica.

Da questo punto di vista, pare esserci stato un incontro tra le parti proprio nella serata di martedì. La riunione si sarebbe svolta in un locale di Tolentino e vi avrebbero partecipato le varie parti in causa: da una parte, i rappresentanti legali del gruppo interessato e, dall’altra, il patron Mauro Profili con il presidente onorario Daniele Maria Angelini e, in mezzo, il primo cittadino di Civitanova che in questa operazione avrebbe un ruolo da intermediario. Si sarebbe trattato di un incontro preliminare per sondare la fattibilità dell’operazione e potrebbe allora seguire un’offerta formale. In casi come questi, comunque, il condizionale appare d’obbligo considerando che non vi sono certezze.

Profili, dal canto suo, starebbe riflettendo sul da farsi, ma solamente quando gli verrà presentata la proposta ufficiale, il patron potrà esprimersi in merito. In ogni caso, il massimo vertice societario non ha ancora parlato dopo la partita di Notaresco, costata la retrocessione della squadra rossoblù dalla serie D al campionato di Eccellenza: la sua volontà potrebbe anche essere quella di restare, ma gli ultras ne invocano l’addio in tutti i modi.

Nei giorni precedenti, il sindaco Ciarapica avrebbe anche contattato Michele Paolucci per proporlo nel ruolo di direttore sportivo della nuova compagine rossoblù. L’ex capitano della Civitanovese è in uscita dalla Fermana, dove nell’ultima stagione calcistica ha interpretato il ruolo di diesse. Paolucci avrebbe mostrato entusiasmo per la proposta ricevuta e si sarebbe detto pronto a collaborare. Comunque, l’ex giocatore della Juventus non era presente alla cena di martedì sera.

Sul fronte tifoseria, il dibattito sul futuro del club è vivo e in tanti si aspettano novità. L’ipotesi che arriva dal Lazio, però, riceve qualche giudizio scettico. In questo momento, anche spulciando il web, non manca chi si augura una permanenza di Profili. Qualcuno invoca il nome di Andrea Tosoni, attuale patron del Montegranaro.