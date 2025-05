Civitanovese in bilico: sfida decisiva contro il Notaresco per la salvezza

Cala il sipario sulla stagione della Civitanovese. Con un finale ancora da scrivere che potrebbe essere dramma o commedia, a seconda dell’esito del Savini. Il playout delle 16 mette in palio la salvezza e i padroni di casa del Notaresco avranno 2 risultati su 3 per via del miglior piazzamento raggiunto in campionato. In caso di parità nei 90 minuti, spazio ai tempi supplementari e, se l’esito dovesse restare neutro, rossoblù locali saranno salvi, mentre la Civitanovese tornerà in quell’Eccellenza che appena un anno fa salutava con tanto di fuochi d’artificio. Le premesse non sono delle migliori: out Rossetti per infortunio, escluso Buonavoglia. L’alternativa naturale a Rossetti è Cosignani, ma altre ipotesi potrebbero riguardare i giovani della Juniores. Infatti, il tecnico Bugiardini convocherà Gattafoni e Pompili. Questi gli scenari del caso: Pompili (2007) sull’out di destra al posto di Buonavoglia, con Foglia terzino sinistro. Oppure, Gattafoni (2006) nel ruolo naturale di terzino destro e Franco in posizione più avanzata. In mediana, uno tra Visciano e Domizi potrebbe non partire dal primo minuto (i due non sono al 100% della condizione), mentre in attacco potrebbe rivedersi la coppia Bevilacqua – Padovani, ma ci sono ottime chance anche per Vila. Brunet potrebbe essere schierato in posizione più arretrata, forse a destra. "Il Notaresco – le parole di Bugiardini alla vigilia – ha un punto in più di noi, quindi c’è equilibrio. Cercheremo di scoprirli, ma dovremo essere attenti anche a non cadere in certe distrazioni. Toccando ferro, in 4 partite abbiamo fatto 6 gol, anche se ne abbiamo subiti 5. I supplementari? Speriamo di chiuderla prima, potremmo pagare un po’ di ritardo nella preparazione. In una partita del genere, le energie si trovano. L’importante è restare in gara fino al novantesimo". Nonostante il futuro sia ancora da decidere, le parole del tecnico hanno il sapore dell’addio: "potrebbe essere la mia ultima partita qui: tengo a ringraziare la società per l’opportunità, nonché uno staff tecnico di professionisti, il team manager Valerio Cerolini, davvero serio e professionale. Grazie anche ai tifosi con cui c’è un rispetto reciproco. Spero di ripagare la fiducia con una salvezza che sarebbe fondamentale per le carriere di tutti". Sul fronte Notaresco, mister Silva dovrebbe avere tutti a disposizione eccetto il lungodegente Di Bartolo. Ballottaggio in attacco tra Sall e Kapnidis.

Le probabili formazioni

NOTARESCO (3-5-2): Cervellera; Ferri, Formiconi, Quacquarelli; Pulsoni, Belli, Arrigoni, Di Cairano, Ciutti; Sall, Infantino. All. Silva.

CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Cosignani; Brunet, Domizi, Capece, Foglia; Bevilacqua, Padovani. All. Bugiardini.