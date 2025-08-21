Civitanovese in campo. Test col Montegranaro

Amichevole fuori programma per la Civitanovese. A sorpresa, i rossoblù oggi saranno impegnati con il Montegranaro, appuntamento alle 16.30 a Morrovalle, al Campo di Borgo Pintura. La partitella è stata decisa ieri dalle due società e si tratta comunque di un test molto utile per entrambe le squadre, che disputeranno il medesimo campionato. Visciano e soci ritroveranno l’ex portiere rossoblù Federico Taborda, quindi i giovani Chimezie, Capodaglio e Rotondo che lo scorso anno avevano iniziato la stagione proprio a Civitanova. Per giunta, Rotondo aveva anche segnato il gol del raddoppio nella gara di Coppa Italia vinta contro il Chieti. A livello fisico, i veregrensi allenati da Eddy Mengo hanno iniziato la preparazione con una settimana di anticipo rispetto al team rivierasco, anche se non hanno mai svolto allenamenti doppi, al contrario della stessa Civitanovese. Tra i vari pezzi pregiati della formazione gialloblù, ecco anche l’esperto Urbinati in difesa; Palladini ed Evangelisti in mediana, Tonuzi in attacco. Gli altri allenamenti congiunti per i rossoblù sono in programma sabato a Monturano alle 16 e a Potenza Picena mercoledì alle 20.30. Sul mercato, la dirigenza cerca un centravanti di livello. L’intenzione è chiudere la trattativa entro fine settimana. Come già scritto ieri, il nome caldo è quello di Haris Handzic, attaccante classe 1990. Il bosniaco ha realizzato 10 reti in mezza stagione con la maglia della Sangiustese. Si tratta, perciò, di un giocatore ben conosciuto dal tecnico rossoblù Andrea Mercanti che proprio a Monte San Giusto era il vice del tecnico Luigi Giandomenico. Tuttavia, Handzic non rappresenta l’unica opzione in casa rossoblù. Sul taccuino ci sarebbero altri due o tre nomi che però. al momento, non sono noti. Si attende, a stretto giro di posta, anche l’arrivo di un difensore. Intanto è stato individuato il nuovo tecnico della Juniores. Non vi è ancora l’annuncio ufficiale, ma a guidare i ragazzi sarà Alejandro Gorno, tecnico argentino ma che ben conosce anche la realtà italiana.