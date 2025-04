Civitanovese in corsa salvezza: vittoria decisiva contro Fermana

CIVITANOVA"Ho visto una Civitanovese molto viva e attenta. Ora i rossoblù, a cui faccio il tifo, devono conquistare la possibilità di giocarsi lo spareggio tra le mura amiche". La pensa così Gianluca Fenucci, che ha assistito al successo di Visciano e soci sul campo della Fermana (0-2). Dopo aver raccolto un solo punto in quattro giornate, l’esito del Recchioni ha permesso al team adriatico di rimettersi in corsa salvezza, condannando invece i gialloblù ad una virtuale retrocessione. "Ho visto – analizza Fenucci – una partita tra squadre che giocavano con un certo timore. Nella parte iniziale, la Fermana ha avuto il pallino del gioco, ma nei novanta minuti la Civitanovese è stata molto brava a non commettere particolari sbavature e a sfruttare gli episodi. La formazione ospite ha saputo interpretare molto bene le due fasi, dimostrando di saper giocare di transizione". Nel suo 4-4-2, il tecnico Bugiardini ha deciso di lasciare in panchina Buonavoglia per far spazio a Milani, che finora non era mai stato impiegato dal primo minuto: scelta vincente, dato che l’ex Sulmona ha siglato il primo dei due gol ospiti. Il raddoppio è invece arrivato da un tap-in Foglia, anch’egli poco utilizzato da quando è approdato in rossoblù, ma in questo caso sono stati i problemi fisici a condizionarne in negativo la stagione. "Si tratta – dice poi Fenucci – di due giocatori interessanti. Inoltre, c’è da sottolineare l’ottima prestazione della difesa. D’altronde, Diop è di un’altra categoria, Passalacqua l’ho avuto a Montegiorgio ed era già molto forte, ora ha acquisito la completa maturità. In mediana, Visciano è stato un direttore d’orchestra eccellente, nonché un filtro molto incisivo. Bene anche il portiere Petrucci". Grazie al successo di giovedì, il team del patron Profili è balzato dal penultimo al quartultimo posto, superando Isernia e Notaresco. Quando restano due turni al termine della stagione, la "Civitanovese ha tutte le carte in regola per mantenere la categoria – giudica poi l’attuale allenatore della Biagio Nazzaro -. La vittoria di Fermo è un’iniezione di fiducia non indifferente. Io faccio il tifo per Bugiardini, lo ricordo con affetto proprio quando allenavo la Civitanovese. Era il capitano di una squadra formata prevalentemente da giovani, Gigi e Malaccari erano i due totem". I prossimi avversari della Civitanovese sono, in ordine, la Recanatese e la Sambenedettese.

Francesco Rossetti