Civitanovese in crisi: contestazioni contro Profili e possibili acquirenti laziali

Il caos e l’incertezza continuano a regnare incontrastati sull’universo legato alle sorti della Civitanovese. Sono giorni di preoccupazione per tutto il popolo rossoblù, che non vuole affatto rivivere certi spettri del passato. Certo, l’aria che tira non è delle migliori: la contestazione degli ultras contro il presidente Mauro Profili continua senza sosta, con scritte e striscioni che si rinnovano praticamente di giorno in giorno. Ieri una nuova puntata con vari manifesti in giro per la città, sempre contenenti l’invito a lasciare il club.

Nel frattempo, arrivano le prime reazioni alla notizia di un gruppo laziale (non specificato) facente riferimento al ramo edilizio, con interesse a rilevare la società. Il tramite dell’operazione è il sindaco Fabrizio Ciarapica, tuttavia l’ipotesi non convince il collega di maggioranza Giorgio Pollastrelli, consigliere comunale del gruppo "Lega+Civici" e tifoso rossoblù spesso presente al Polisportivo. "Il cantico delle sirene provenienti da fuori zona non mi attira – dice Pollastrelli –. A mio avviso, la soluzione deve essere locale. In passato, ci sono stati progetti portati avanti da civitanovesi e, risultati sportivi a parte, c’era tutto un senso di comunità che veniva condiviso. Io credo che politica e imprenditoria dovrebbero andare a braccetto per trovare le migliori soluzioni, sempre legate al territorio. Nell’ultima stagione, ad esempio, le sponsorizzazioni più importanti sono state affiancate da contributi da parte di commercianti e piccoli imprenditori civitanovesi. Magari – conclude Pollastrelli – si è trattato di situazioni più lievi, nel limite delle possibilità di ognuno, ma erano comunque azioni concrete che possono rappresentare degli esempi da seguire anche per il futuro".

Sul web sono in tanti a storcere il naso verso l’ipotesi proveniente dal Lazio, ma solo quando il gruppo si paleserà ci si potrà fare un’opinione. D’altronde, al patron Profili non sarebbe ancora arrivata un’offerta ufficiale anche se c’è chi sostiene che la proposta sarà formalizzata nei prossimi giorni. Tra le parti, vi è stato soltanto un incontro preliminare.

Intanto, si registra il primo addio in casa rossoblù. Si tratta di Marco Fontinovo, responsabile tecnico del settore giovanile, che andrà ad allenare la Vigor Montecosaro. In un post, Fontinovo ha tenuto a ringraziare la società per aver "vissuto due anni calcistici importanti e formativi" e promesso che rispetterà tutti gli impegni fino al 30 giugno.