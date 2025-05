Civitanovese in Eccellenza: il sindaco Ciarapica pronto a sostenere il club

"Seguo attentamente le sorti della Civitanovese e sono disponibile a dare una mano". È quanto dice il sindaco Fabrizio Ciarapica sull’attuale situazione del club rossoblù dopo la retrocessione in Eccellenza e con il patron Mauro Profili che, contestato dai tifosi, non ha ancora sciolto le riserve sul futuro del club. Delusi dal brutto epilogo calcistico, sui social alcuni tifosi hanno tirato in ballo anche il primo cittadino, accusandolo di essersi disinteressato alla Civitanovese. "La presenza di un sindaco – replica Ciarapica – non si valuta su Facebook, ma si dimostra con le azioni. Io sono sempre presente da dietro le quinte. Seguo le evoluzioni e lo sto facendo anche in questi giorni. Questo è il mio ruolo, poi chi vuol capire capisca. Purtroppo dispiace commentare una retrocessione in una piazza con una forte tradizione di calcio come Civitanova. Adesso bisogna lavorare per allestire, quanto prima, una squadra che sia in grado di raggiungere l’obiettivo della promozione. Con Profili, ci siamo sentiti venerdì al telefono. Cosa ci siamo detti? Ci siamo limitati a commentare la stagione, ma è stata una semplice chiamata di cortesia. Non abbiamo parlato della compagine societaria o di questioni simili. Credo che nei prossimi giorni ci risentiremo".

Il sindaco nega di aver avuto contatti con imprenditori interessati a rilevare il sodalizio rossoblù. "Se qualcuno si è presentato in Comune per chiedere informazioni? Io non ho parlato con nessuno - risponde Ciarapica –, però qualcuno potrebbe esserci. Ma è ancora presto per discutere di questo, d’altronde il campionato è terminato da poco". Il sindaco insiste poi sulla necessità di avere un nuovo impianto, senza però entrare nel merito di quel progetto di cui si era già parlato a gennaio. "Con un impianto come l’attuale – aggiunge il vertice di Palazzo Sforza –, si fa fatica a progettare. Per questo, il nuovo stadio è un tema che prima o poi va affrontato. Fare un salto di qualità garantirebbe una maggiore attrattività a tutta la compagine rossoblù. Tuttavia, questo è un argomento che riguarda le fasi successive, la priorità è garantire il miglior futuro alla Civitanovese". Il patron Profili non ha ancora parlato e da questo punto di vista si spera in qualche evoluzione nella prossima settimana. Non è nemmeno chiaro se verrà portato avanti il discorso della domanda di ripescaggio, che comunque darebbe poche chance ai rossoblù.

Francesco Rossetti