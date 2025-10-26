Civitanovese in emergenza. A Chiesanuova vietato perdere

Sarà una sfida all’ultimo sangue quella in programma oggi tra Chiesanuova e Civitanovese. Nel match tra ultime della classe, in programma oggi allo stadio "Don Guido Bibini" (14.30), un eventuale passo falso comprometterebbe in maniera pesante la lotta per rimanere nella categoria e, specie per i rossoblù, si tratta di uno spauracchio da allontanare il prima possibile perché una città come Civitanova non può permettersi due retrocessioni di fila ed un’altra stagione in Promozione. Però, il tecnico Marinelli quest’oggi dovrà fare i conti con una rosa alquanto rimaneggiata, priva di quattro titolari: gli squalificati Cahais ed Handzic, gli infortunati Luciani e Franco. A ciò, si aggiunge anche il giovane Pompili, non ancora recuperato.

In settimana, la società non è riuscita nel tentativo di rinforzarsi sul mercato, nonostante la volontà di ingaggiare la punta Tittarelli. La trattativa è da considerarsi in stand by, se non addirittura arenata considerando gli importanti interessamenti di altre società, Aurora Lube Treia su tutte. Nella prossima settimana potrebbe essere tesserato Filippo Cancellieri, centrocampista classe 2007 che si sta allenando al Polisportivo, il calciatore ha militato nel settore giovanile della Ternana. Ma oggi si dovrà fare di necessità virtù ed ecco che in difesa potrebbe trovare spazio il 2006 Fagan, finora a secco di gare in maglia rossoblù, insieme con Martiarena e Romero. Ciò, se Marinelli dovesse decidere di mantenere il suo 3-5-2. Altrimenti, in una difesa a 4, sarebbero i due argentini a formare la coppia centrale. In attacco, invece, dovrebbe essere schierato Garcia nel ruolo di centravanti, probabilmente al fianco di Pitronaci.

