Civitanovese in stallo: Profili e Ciaccia in bilico per le quote sociali

La Civitanovese è più in stand by di quanto lo fosse una settimana fa, la piazza vive il momento con apprensione. Mentre tutte le altre squadre si stanno organizzando per la prossima stagione, quella rossoblù è alle prese con le complesse vicende societarie. Ora tutto ruota attorno alla possibile reazione di Mauro Profili dopo che l’imprenditore laziale Davide Ciaccia avrebbe raggiunto un accordo con l’ex presidente Vicenzo Lotorto per l’acquisizione del 25% delle quote sociali, ricevendo anche la delega per esercitare i diritti sociali. Profili, invece, eserciterà il diritto di prelazione? Questo è il nocciolo della vicenda in questo momento. Bisogna capire a quanto ammonta la cifra legata a tale percentuale. Secondo alcuni, si tratta di numeri importanti, perciò non dovrebbe essere una passeggiata, per lo stesso attuale patron rossoblù, acquisire l’intero pacchetto societario. Nel frattempo, Ciaccia, che avrebbe già ottenuto la delega da Lotorto, avrebbe inviato una pec chiedendo a Profili di presentare la documentazione contabile. Il rischio è che non venga trovato un accordo tra le parti, con una situazione di stallo che può protrarsi per vario tempo. Tra Profili e Ciaccia, infatti, l’accordo non è stato raggiunto nelle settimane passate per quanto riguardava il restante 75% delle quote. Profili non ha ancora parlato, ma da quanto trapela si sentirebbe tranquillo e deciso ad andare avanti. La sua volontà resterebbe quella di continuare l’avventura nel club adriatico, ma non è chiaro come intenda proseguire su questa strada. Si tratterebbe del suo nono anno consecutivo a Civitanova. Per quanto riguarda il discorso dirigenziale, più incerta la nomina a direttore sportivo di Paolo D’Ercole, ex ds del Teramo, mentre quella di Paolo Pochetti come direttore generale appare molto plausibile in caso di permanenza dell’attuale governance. Sempre con questa seconda fattispecie, l’imprenditore e sponsor Stefano Cardinali continuerebbe ad occuparsi del settore giovanile.

f.r.