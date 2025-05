Civitanovese in trasferta a Notaresco: esauriti i biglietti per il playout decisivo

Come era prevedibile, sono già terminati i 400 biglietti a disposizione della tifoseria civitanovese per la trasferta di domenica a Notaresco. D’altronde, non poteva essere altrimenti considerando l’importanza della sfida. Allo stadio Savini, fischio d’inizio alle 16, Visciano e soci si giocheranno l’intera stagione nel playout su cui sono puntati tanti occhi della serie D. La squadra di Bugiardini avrà un solo risultato utile, la vittoria, raggiungibile nell’arco dei 120 minuti. Daniele Romandini, già viceallenatore di entrambe le formazioni, inquadra così il match: "nei primi venti minuti – riflette l’attuale tecnico della Juniores dell’Atletico Ascoli, fresca di vittoria del campionato –, la gara potrebbe essere un po’ abbottonata, condizionata dalla paura. Trattandosi di partita secca, ritengo che chi troverà la via del gol per primo, porterà a casa la salvezza. Se si dovesse andare ai supplementari, avrà la meglio la squadra con più benzina sulle gambe e il caldo potrebbe giocare brutti scherzi. Il Notaresco vanta un tecnico e giocatori di grande esperienza, come Infantino ed Arrigoni. Tuttavia, la Civitanovese ha le sue frecce: penso ai vari attaccanti, ma anche ad un giocatore come Foglia". Roberto Moroni (foto), ds della Vigor Senigallia, chiarisce: "spero che la Civitanovese si salvi, considerando gli ottimi rapporti che abbiamo. Sarà una bella gara, di tensione e tattica a causa della posta in palio. Un episodio potrebbe fare la differenza. Non è detto che il Notaresco parta favorito: se puoi far fede sul pareggio, poi non cerchi la vittoria, con i vari rischi del caso. La Civitanovese ha fatto sempre questo tipo di campionato, mentre gli abruzzesi hanno incontrato varie fasi. A livello di organico, si tratta di due buone formazioni. La squadra di Silva ha cambiato meno e potrebbe essere più amalgamata". Paolo D’Ercole, già diesse di Teramo e Notaresco : "avendo 2 risultati, la formazione di casa ha un vantaggio, per cui sarebbe favorita, anche se giocare per il minimo risultato non è sempre ottimo. Comunque, l’undici di Silva è in forma ed entusiasta, oltre che ben organizzato: ha meno punti di quelli che avrebbe potuto avere e forse vanta più esperienza tra i vari Arrigoni, Formiconi ed Infantino. Gli adriatici sono reduci da una importante vittoria in casa della Samb. Sarà un incontro equilibrato: per vincere, i rossoblù ospiti dovrebbero aspettare il momento giusto per colpire, senza andare all’arrembaggio". Oggi non è prevista alcuna giornata di riposo per l’undici di Bugiardini che dunque si allenerà regolarmente. I sostenitori interessati a salire sui pullman messi a disposizione gratuitamente del club dovranno prenotarsi entro le 19 di oggi al Polisportivo.

Francesco Rossetti