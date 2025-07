Civitanovese, la trattativa infinita. Non c’è il via libera per il mercato

Sarebbe una delega che non arriva a frenare gli entusiasmi di chi spera in un avvicendamento societario della Civitanovese. Questo lo stato dell’arte di un trattativa infinita, un matrimonio che ancora "non s’ha da fare" per dirla in termini manzoniani. L’ultima evoluzione di una pazza vicenda che dalla primavera giunge al cuore dell’estate vede, sì, un possibile incontro dal notaio nella giornata di mercoledì, ma anche e soprattutto una delega tecnica che non è ancora pervenuta agli indirizzi di quella che potrebbe essere la futura dirigenza rossoblù. Si tratta dell’autorizzazione a contattare giocatori, allenatori ed altre figure tecniche e dirigenziali stipulando dei pre-accordi in vista della prossima stagione.

Da quanto risulta, il patron Mauro Profili non ha ancora firmato tale documento e la circostanza rappresenterebbe un freno alle operazioni. La trattativa prosegue ad oltranza con evoluzioni, colpi di scena, difficoltà e cambiamenti che si susseguono non solo di giorno in giorno, ma talvolta anche di ora in ora. Solo nell’ultima settimana vi sono stati diversi incontri e in qualcuno era presente anche l’acquirente in persona, l’imprenditore laziale Davide Ciaccia.

In ognuno dei casi, tutto si è risolto con un nulla di fatto, cioè con la mancata sottoscrizione dell’accordo preliminare. Adesso i professionisti incaricati sarebbero a lavoro per agevolare le parti e redigere un atto che possa andare bene a tutti, per essere finalmente sottoscritto. Certo, se mercoledì arrivassero davvero le fatidiche firme, allora il discorso tecnico prenderebbe subito il via e i margini per operare ci sarebbero ancora, seppur con tutti i ritardi del caso, in una situazione dove tanti calciatori si sono già accasati altrove. La richiesta di Profili sarebbe quella di trattare solamente con Claudio Dell’Uomo, ex dirigente di società calcistiche capitoline e figura chiave di questa vicenda avendo attivato, per primo, il contatto tra le due parti. Intanto sono stati resi noti i termini per il campionato di Eccellenza 2025-2026: iscrizioni che si aprono alle 19 di giovedì e si chiudono il 22 luglio (stesso orario). La speranza è che, almeno entro quella data, la Civitanovese abbia un futuro chiaro.