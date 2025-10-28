Civitanovese, l’analisi di Marinelli: "Mancata solo la stoccata vincente"

È terminata senza farsi troppo male la sfida tra le ultime della classe, ma il pareggio serve a poco. Sul sintetico di Chiesanuova, la Civitanovese ha ottenuto il quarto pareggio (1-1) in un totale di 8 gare in cui non è ancora arrivata la vittoria. Fortunatamente, la classifica non si è complicata ulteriormente poiché sono rimaste invariate le 7 lunghezze di distacco dalla zona salvezza, mentre nel novero delle ultime si è aggiunta la Jesina. C’è da dire che i rossoblù si presentavano all’appuntamento orfani di 4 titolari, gli squalificati Cahais ed Handzic, gli infortunati Franco e Luciani. "Ci è mancata la stoccata vincente – commenta il tecnico Marinelli –. Abbiamo ben interpretato il primo tempo, una disattenzione ci è costata cara ed abbiamo preso gol. Poi abbiamo trovato il pareggio con una bella azione. Nella parte finale del match, siamo un po’ calati fisicamente. Questo anche perché ho deciso di non utilizzare tutti i cambi, considerando che stavamo giocando bene e non volevo variare gli equilibri. Le scelta di schierare il portiere Servalli? Bisognava dosare le energie in vista della Coppa". Per invertire la rotta, necessario intervenire sul mercato e si spera che almeno questa settimana sia decisiva. I rossoblù torneranno in campo domani alle 14.30 quando al Polisportivo riceveranno il Tolentino per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Domenica, Visciano e soci saranno impegnati ad Osimo, nona di campionato. Infine da segnalare che domenica scorsa la Civitanovese è finalmente scesa in campo con una maglia nuova, munita di vari sponsor. Tra questi, la "Enerfin" di cui è presidente l’imprenditore Francesco Borrelli.

f.r.