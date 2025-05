Civitanovese, le trattative. Profili apre all’incontro

Disponibilità ad un incontro, ma anche e soprattutto necessità di conoscere gli acquirenti reali e non solo i loro rappresentanti legali e commerciali. Sarebbe questa la strada imboccata dal patron Mauro Profili dopo aver ricevuto la lettera di manifestazione di interesse della "Cosmo srl", la società di costruzioni con sede legale a Pompei e sede operativa a Scafati che vorrebbe rilevare la Civitanovese. Nella sua missiva inviata nella giornata di lunedì scorso, la "Cosmo" ha spiegato che l’interessamento è mosso in nome del consorzio "Unyon Scarl", un raggruppamento di imprese edili che ha sede a Roma e Scafati. In merito alla cifra messa sul piatto, gli offerenti hanno spiegato di poter arrivare ad un massimo di 300.000 euro, ma nel caso di una valutazione positiva si riservano dieci giorni per condurre tutte le verifiche contabili del caso. Palla che appunto passa all’attuale presidente della Civitanovese Mauro Profili, il quale preferisce non rilasciare dichiarazioni, ma da quanto si apprende vorrebbe conoscere gli acquirenti. Finora, infatti, vi è stato un solo incontro tra le parti, ma all’appuntamento erano presenti soltanto i rappresentanti legali e commerciali della realtà offerente. D’altronde, quella dei 300.000 euro è una cifra che non può che essere presa in considerazione. Sull’operazione, vale la pena ricordare, c’è l’intermediazione del sindaco Fabrizio Ciarapica che per primo avrebbe conosciuto i rappresentanti legali del consorzio e poi avrebbe promosso l’incontro che si è svolto la scorsa settimana, in un locale di Tolentino. Sul web, l’ipotesi che arriva dalla Campania non convince la maggioranza: sono pochissimi quelli disposti a "scommettere", mentre aumenta il fronte di chi, giunti a questo punto della situazione, si augura una permanenza di Profili. Certo, il massimo vertice societario resta comunque al centro di alcune critiche e guardando alla tifoseria organizzata, il pensiero non cambia: è quello che ne invoca l’addio. Nulla è stato ancora comunicato a giocatori e staff tecnico della stagione appena passata. Alcuni interpreti come Visciano e Passalacqua sono nel mirino di club di Eccellenza. Nei prossimi giorni, il patron dovrebbe incontrarli per informarli della situazione e permettere loro una serena scelta sul futuro. Tuttavia, in caso Profili restasse in sella, il capitano potrebbe proseguire la sua avventura in rossoblù.