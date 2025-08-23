Civitanovese, le trattative. Si cerca un attaccante

Oggi è in programma un altro allenamento congiunto per la Civitanovese del tecnico Andrea Mercanti. Alle 16, la formazione rossoblù è ospite del Monturano, squadra che milita nel campionato di Promozione dopo la retrocessione maturata nel playout perso contro l’Atletico Mariner. In estate, la società calzaturiera ha rinnovato diversi componenti dello staff tecnico e di quello dirigenziale. L’allenatore che ha preso le redini di Stefano Cuccù, quest’ultimo passato al Castelfidardo in serie D, è Emanuele Poggi, tecnico che nella scorsa stagione era al Grottammare. A fungere da direttore sportivo, invece, non più Giuseppe Sfredda, ma l’ex calciatore Marco Pantone. Sono invece diversi i calciatori rimasti dalla scorsa annata. A fronte di importanti partenze come quelle del portiere Monti, dei centrocampisti ex Civitanovese Ruggeri ed Ercoli e dell’attaccante Altobello, si sono registrate le conferme dei difensori Fabi, Adami e Muzi e del centrocampista De Carolis. Inoltre, ci sono stati degli arrivi importanti come quelli relativi agli attaccanti Ripa, Ezzaitouni e il ritorno di Moretti. Diversi anche i giovani tesserati, formando così un importante pacchetto under.

Tornando alla partitella di oggi, si tratta del quinto allenamento congiunto per Visciano e soci. Finora, la truppa di Mercanti ha incontrato due formazioni di Promozione (Atletico Azzurra Colli e Corridonia), una di serie D (Fossombrone) ed una di Eccellenza (Montegranaro). Il bilancio è positivo, con tre vittorie ed una sconfitta. Sul mercato, dopo l’arrivo dell’esperto difensore argentino Cahais, la società è alla ricerca di un centravanti. Tutti gli indizi portano ad Haris Handzic (foto), il bosniaco classe 1990 che ha indossato la maglia della Sangiustese. Ma ci sarebbero altri due o tre nomi sul taccuino del direttore generale Paolo Pochetti. In ogni caso, si tratta del colpo più atteso considerando che l’attacco è la zona del campo dove si registrano le maggiori necessità. A quanto pare, la punta dovrebbe arrivare in città tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima.

f.r.