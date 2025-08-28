Civitanovese, l’obiettivo di Cappa: "Dobbiamo conquistare i tifosi"

"A Civitanova c’è un ottimo ambiente, siamo una squadra giovane ma con tanta voglia di sacrificarsi". Queste le prime parole in rossoblù di Riccardo Cappa, esterno offensivo classe 1999 tra i colpi di mercato più importanti messi a segno dalla dirigenza rossoblù. Il calciatore è cresciuto nelle giovanili della Roma, poi è approdato al Teramo, disputando tre stagioni in Lega Pro. Successivamente, Cappa ha indossato le casacche di Atletico Terme Fiuggi, Teramo, Tiferno, Cavese e Puteolana in serie D e, in ultimo, quella del Pomezia in Eccellenza laziale. "Perché ho scelto la Civitanovese? Avevo bisogno di rilanciarmi – afferma il calciatore – e qui ho trovato il contesto giusto per poterlo fare. Anche se non conoscevo nessuno prima d’ora, ho stretto subito amicizia con i compagni. Chiaramente, c’era un ambiente da ricostruire, siamo una squadra nuova, ma posso dire che durante la preparazione abbiamo legato subito".

Finora, Cappa ha giocato pressoché in tutti gli allenamenti congiunti disputati dal team rossoblù, compreso nel test con il Monturano (2-2). "In quella gara – spiega – siamo partiti un po’ con i toni basi perché appesantiti dai carichi di lavoro dei giorni precedenti, ma credo che tutto sommato sia andata bene". Dal punto di vista personale, Riccardo Cappa si descrive come un "esterno destro a cui piace molto il dribbling, che è la mia caratteristica principale", dice rivelando poi un particolare interessante e non da tutti: "mi piace creare occasioni. Certamente, non disdegno il tiro in porta, ma in generale – aggiunge - prediligo l’assist al gol. Il traguardo personale? Non ho un obiettivo specifico, certamente vorrei realizzare reti e assist a più non posso, ma prima di tutto mi piacerebbe poter fare qualcosa di importante per la squadra".

La preparazione, agli ordini del tecnico Andrea Mercanti, è iniziata esattamente da un mese al Polisportivo. "Cosa mi ha chiesto l’allenatore? In realtà, mi ha detto semplicemente di mettere in pratica quello che so fare meglio. Con lui c’è grande sintonia, così come con tutti gli altri membri dello staff tecnico, persone brave e competenti".

Tuttavia, la Civitanovese dovrà affrontare il campionato senza la spinta di una tifoseria in aperta contestazione con il patron Mauro Profili. "Starà a noi giocatori – conclude Cappa – portare i tifosi dalla nostra parte a suon di prestazioni".