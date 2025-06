Civitanovese: Mauro Profili pianifica il futuro tra nuove nomine e sfide economiche

Declinata l’offerta che avrebbe portato alla cessione della Civitanovese, il patron rossoblù Mauro Profili è silenziosamente al lavoro per progettare la prossima stagione. Il presidente dei rossoblù non ha ancora parlato ufficialmente, ma le sue dichiarazioni sono attese nei prossimi giorni. Profili vuole ponderare le parole anche considerando il momento delicato, segnato dalla contestazione di una parte cospicua della tifoseria. Dunque non sono ancora chiari i programmi legati al futuro.

Le uniche notizie che trapelano in via ufficiosa riguardano il possibile organigramma dirigenziale. Oltre all’ipotesi, apparsa già diverse settimane fa su queste colonne, dell’ex Chieti Paolo Pochetti come direttore generale, vi è un nome caldo anche per quanto riguarda la carica di direttore sportivo. A piacere sarebbe Paolo D’Ercole, fresco di addio dal Città di Teramo a margine di un campionato terminato al secondo posto e la vittoria nei playout. Se confermata, sarebbe effettivamente una ottima notizia per l’ambiente rossoblù. Infatti D’Ercole è una figura di indubbia competenza nel panorama calcistico dei dilettanti, tanto da aver ricevuto il premio "Franco Janich" come "miglior direttore sportivo di Eccellenza" per la stagione 2023/24. La cerimonia, nella fattispecie il "Gran Galà del calcio Adicosp", si è svolta allo "Sheraton Parco de’ Medici" di Roma lo scorso 5 maggio. Al dirigente sportivo abruzzese è stato riconosciuto il lavoro svolto per un campionato che il diavolo abruzzese ha vinto totalizzando 88 punti, con 106 gol fatti.

Tuttavia prima bisognerà sciogliere i nodi legati alle sponsorizzazioni. Da questo punto di vista, Profili si mostra convinto di poter vantare discorsi ben avviati, aprendo alla possibilità di un allargamento della base societaria mediante figure del territorio. Si vedrà se il tempo darà ragione al presidente. Si brancola ancora nel buio per quanto riguarda l’allestimento della rosa e il nome del tecnico, dopo la mancata riconferma di Luigi Bugiardini. D’altronde, prima bisogna chiudere i capitoli legati a dg e ds. Da accantonare il discorso relativo alla domanda di ripescaggio poiché, oltre ai circa 54.000 richiesti tra iscrizione e fidejussione, da quest’anno bisognerà sborsare un contributo straordinario di 50.000 euro. A quanto pare, si tratta di una cifra a fondo perduto che dunque scoraggia chi, come la Civitanovese, ha già poche chance di essere ripescato.