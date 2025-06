Civitanovese: Mauro Profili tra cessione e continuità, incontro chiave a Roma

Prendere o lasciare. È il bivio nel quale è di fronte Mauro Profili, presidente della Civitanovese, che in queste ore riflette sulle due opzioni: restare al timone della Civitanovese oppure cedere il titolo sportivo al gruppo che si è fatto avanti già da alcune settimane. Allo stesso tempo, il massimo vertice societario è obbligato a pensare al futuro della squadra rossoblù, proprio perché la trattativa potrebbe anche non andare in porto. Due giorni fa, Profili è stato avvistato in città con Paolo Pochetti, manager milanese che nella scorsa stagione è stato direttore generale del Chieti. Con Pochetti, Profili ha sempre avuto un ottimo rapporto nell’ultimo anno e, lo scorso inverno, il club abruzzese era interessato a Brunet e Padovani. Dunque, quella dell’ex direttore generale neroverde potrebbe anche essere stata una semplice visita di cortesia. A quanto pare, Profili non ha ancora parlato con i giocatori e lo staff tecnico della passata stagione, né risulta che abbia contattato qualche altro calciatore proveniente da altre realtà. Ma presto dovrebbe farlo con Visciano, che piace al Trodica, e con Passalacqua fa gola agli stessi biancocelesti, oltre che a Chiesanuova e Sangiustese.

Per quanto riguarda l’ipotesi dell’addio, il primo step sarà l’incontro che si terrà la settimana prossima a Roma. Giunge conferma che il luogo interessato ad ospitare il faccia a faccia sarà il "Circolo canottieri Aniene", un punto di riferimento nella capitale per grandi personaggi dello sport e uomini d’affare. A quanto pare, l’appuntamento è in programma giovedì e, trattandosi di capitale, chissà che non vi prenda parte quel Mario Ciaccia di cui ormai si parla da tempo in città. Insieme con il fratello Davide, Ciaccia, imprenditore laziale attivo nel campo edile, ha già guidato le compagini sportive di Teramo, Cisco Roma e Atletico Terme Fiuggi. La notizia che dietro alla manifestazione di interesse a rilevare il club vi sia proprio Ciaccia non è mai stata confermata e nemmeno smentita, nonostante questo nome sia comparso varie volte su queste e altre colonne. Un indizio favorevole potrebbe essere la presenza di Luigi Coni al primo ed unico incontro finora tenuto tra le due parti, la circostanza risale oramai all’incirca a venti giorni fa. Coni, infatti, è stato direttore generale del Teramo proprio durante la gestione dei Ciaccia.

Nel frattempo, prosegue l’attività del settore giovanile con la Juniores di Andrea Mercanti impegnata al Memorial "Carlini Orselli".