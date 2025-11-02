Civitanovese, missione a Osimo. A caccia della prima vittoria

Anche stavolta, il refrain è il medesimo. La Civitanovese deve raggiungere il primo successo per risalire una classifica preoccupante, considerando l’ultimo posto in coabitazione con Jesina e Chiesanuova. Pure oggi, il banco di prova è ostico con i rossoblù ospiti dell’Osimana nella sfida del "Diana" (14.30). "Si tratta di una squadra forte, che in casa ne ha vinte 3 su 4", ricorda il tecnico rossoblù Daniele Marinelli in merito ai rivali. Per aggiungere: "i giallorossi puntano su corsa, agonismo e seconde palle. Bisogna farsi trovare pronti a questo tipo di partita. Siamo reduci da due buone prestazioni e dobbiamo ripeterci".

Tra i rossoblù esclusi lo squalificato Handzic e l’infortunato Franco, indisponibili anche Cosignani e Renzi. Hanno recuperato Luciani e Pompili. Marinelli ritrova Cahais, con Tittarelli che si avvia al debutto anche se, probabilmente, non da titolare. Dalla lista è escluso il portiere Forconesi. Questo l’elenco completo: Servalli, Massenz, Cahais, Visciano, Martiarena, Fagan, Cancellieri, Macarof, Lorenzoni, Malaccari, Baiocco, Pitronaci, Guedak, Romero, Candia, Luciani, Malavolta, Tittarelli, Garcia, Pompili, Ganev.

Tornando all’Osimana, si tratta di una formazione priva di nomi altisonanti ma che ha avviato molto bene la stagione, conquistando 14 punti. L’allenatore Claudio Labriola adotta solitamente il 4-3-3; tra gli interpreti maggiori l’esperto Patrizi in difesa, l’ex rossoblù Ercoli a centrocampo e bomber Alessandroni in attacco. Quest’ultimo sta recuperando la condizione ed è in ballottaggio con Mafei. Tra i giallorossi out Buonaventura, in dubbio Mancini e Caruso. La trasferta è vietata ai tifosi ospiti.

Francesco Rossetti