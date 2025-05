Civitanovese-Notaresco: trasferta gratuita per i tifosi in vista del playout decisivo

Tre pullman messi a disposizione gratuitamente per la trasferta di Notaresco. È il regalo che la società del patron Mauro Profili ha voluto fare ai tifosi in vista della sfida più importante dell’anno, quel playout in programma domenica che deciderà se la prossima stagione della Civitanovese sarà ancora in serie D o in Eccellenza. Per partecipare all’iniziativa, ci si dovrà prenotare nella sede del club (Polisportivo) entro le 19 di domani. Ai tifosi ospiti sono stati riservati 400 tagliandi, numero sicuramente inferiore rispetto al potenziale di sostenitori che sarebbero partiti da Civitanova per seguire Visciano e soci: proprio per questo motivo, allo scoccare delle 12 di ieri, una fila di tifosi si è registrata alla tabaccheria Frenquelli di corso Garibaldi. Nel contempo, gli ultras avevano già organizzato una corriera in autonomia e così dovrebbero essere 4 i mezzi che raggiungeranno lo stadio Savini.

Sulla sfida (fischio d’inizio alle 16), parola al tecnico Roberto Vagnoni, che ha allenato entrambe le formazioni: "cercherò di essere allo stadio – rivela l’attuale allenatore dell’Azzurra Colli –, ma non chiedetemi per chi farò il tifo. Credo che sarà una gara sicuramente difficile per entrambe, dove i dettagli faranno la differenza. Vincerà chi riuscirà a dominare l’ansia del momento. A livello tattico, la Civitanovese non dovrà approcciarla all’arma bianca perché poi, se dovesse subire un gol, rischierebbe di non riuscire a recuperarla. L’organico migliore? Probabilmente quello del Notaresco, che vanta un attaccante di categoria superiore come Infantino. Con l’avvento di mister Silva, i rossoblù abruzzesi hanno avuto un notevole cambio di passo. La Civitanovese, invece, fa più fatica a segnare".

Vagnoni ha allenato la compagine adriatica nel corso della stagione 2021-22, in Promozione, subentrando a Roberto Buratti. "Un percorso importante, ereditai una squadra in bassa classifica e raggiungemmo i playoff. Civitanova è una piazza in cui avverti la pressione anche in Promozione". All’ultima partita con Vagnoni in panchina, la Civitanovese fu battuta proprio dall’attuale allenatore rossoblù Luigi Bugiardini (allora trainer del Monturano), mentre è proprio guidando il Notaresco che il tecnico ha sfiorato l’impresa di salire in Lega Pro (2019-20). "Aver portato – ricorda Vagnoni – tutta quella gente allo stadio in un paese di provincia è stato veramente un qualcosa di unico".