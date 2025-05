Civitanovese: possibile acquisizione da consorzio imprenditori laziali

Potrebbe essere formalizzata già lunedì una manifestazione di interesse per l’acquisizione delle quote societarie della Civitanovese. A presentarla, come già si era parlato nei giorni precedenti, sarebbe un non specificato consorzio di imprenditori provenienti dal Lazio, operanti nel campo edile e non solo con interventi portati avanti anche nell’ambito della ricostruzione privata del cratere sismico marchigiano. Queste sono le informazioni che trapelano in via ufficiosa e potranno essere confermate o confutate soltanto quando la realtà proponente uscirà allo scoperto. Forse già domani, quando attraverso posta elettronica potrebbe giungere la lettera recante manifestazione di interesse in cui verrebbero palesate l’identità del gruppo, la cifra economica e le caratteristiche del progetto. I rappresentanti di questa realtà si sarebbero detti pronti a collaborare con figure tecniche e dirigenziali locali, nonché con l’imprenditoria della zona. È per questo motivo che il sindaco Fabrizio Ciarapica, che in questa vicenda ha assunto un ruolo di intermediario tra le parti, aveva contattato Michele Paolucci per proporlo nel ruolo di direttore sportivo. Lunedì, infatti, c’era stato un incontro tra i rappresentanti legali dello stesso consorzio interessato e l’attuale dirigenza rossoblù, con il primo cittadino partecipe all’occasione. Incontro a cui, però, non ne sono seguiti altri nei giorni successivi. Per il patron Mauro Profili sono giorni di riflessione, in attesa della proposta. Ad aprile il massimo vertice societario aveva spiegato di voler "svendere, ma non svendere la società". Dopo la retrocessione, Profili non si è ancora espresso e non è chiaro se nel frattempo abbia avuto qualche ripensamento, coltivando invece l’idea di restare alla guida del club. In ogni caso, sia che il patron voglia lasciare oppure che si decida di voltare pagina, è necessario non perdere troppo tempo per programmare la prossima stagione, quando la Civitanovese sarà chiamata ad un campionato di Eccellenza assai insidioso. Non è ancora stata indicata la data di scadenza per l’iscrizione al campionato di Eccellenza, di norma l’iter va completato nella seconda parte di luglio insieme con il pagamento della prima rata. Più tortuoso il capitolo legato alla domanda di ripescaggio in serie D, che per la società rossoblù rappresenterebbe un percorso ad ostacoli per via dei tanti criteri richiesti.