Civitanovese, presentata l’offerta. Adesso la parola passa a Profili

Detto, fatto. La lettera di manifestazione di interesse per rilevare le quote societarie della Civitanovese è stata realmente inoltrata agli indirizzi societari. Un’offerta arrivata nei tempi previsti, dunque nella giornata di ieri. Il contenuto della missiva non è pubblico, perciò non è ancora dato sapere l’identità dei proponenti e la cifra economica messa sul piatto ma, dalle informazioni che trapelano in via ufficiosa, il gruppo interessato al club rossoblù avrebbe specificato le suddette informazioni, oltre a dichiarare di poter contare su un importante volume di fatturato. Poi, avrebbe corredato il tutto con altri riferimenti. Nella fattispecie, si tratta di collaborazioni con un noto sponsor tecnico e un advisor industriale di "rilevanza nazionale". Sempre gli autori della lettera avrebbero aperto ad una partecipazione che possa coinvolgere una rappresentanza di tifosi e si sarebbero detti pronti a collaborare con realtà imprenditoriali della zona. Per quanto riguarda il progetto tecnico, gli imprenditori avrebbero sottolineato il carattere pluriennale dello stesso e l’ambizione di riportare la Civitanovese in categorie superiori rispetto all’Eccellenza, quindi la volontà di potenziare il settore giovanile.

Nel caso in cui l’offerta venisse valutata positivamente da chi ora detiene le quote della società rossoblù, gli offerenti si riservano dieci giorni per verificare la situazione contabile dell’attuale compagine societaria. Tuttavia, per capire se davvero le virtù dichiarate e i buoni propositi emanati abbiano una corrispondenza reale, bisogna prima conoscere l’identità del gruppo e le sue caratteristiche. Adesso è ancora troppo presto per emettere giudizi. In precedenza, si è parlato di un consorzio di imprenditori laziali attivi nel ramo edile e non solo, con interventi portati avanti anche nella ricostruzione privata del cratere sismico, ma di più non si sa. Ciò di cui si è a conoscenza, invece, è che il sindaco Fabrizio Ciarapica svolge un ruolo da intermediario in questa vicenda. Adesso la palla passa al patron Mauro Profili che anche stavolta non rilascia dichiarazioni. Precedentemente, il vertice societario aveva incontrato i rappresentanti legali e commerciali di questa realtà, ma l’appuntamento si era concluso con un nulla di fatto. Il presidente, attraverso dei professionisti incaricati, sta conducendo le verifiche del caso. In ogni caso, per Profili lasciare la Civitanovese non sarebbe un’operazione a cuor leggero considerando che è al timone del club ormai da quasi 8 anni e che già in passato ha dovuto fare i conti con le contestazioni della tifoseria organizzata.