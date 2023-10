Civitanovese, primo pari stagionale. Con il Montegiorgio manca il gol

civitanovese

0

montegiorgio

0

CIVITANOVESE (4-3-3): Testa; Pasqualini, Ballanti, Passalacqua, Cosignani; Ruggeri, Domizi, Ercoli (24’st Garcia); Bagnolo (24’st Guedak), Brunet (41’st Falkenstein), Strupsceki (12’st Paolucci). A disp. Cannella, Candia, Lanari, De Vito, Mangiacapre. All. Alfonsi.

MONTEGIORGIO (4-3-1-2): Forconesi; Milozzi, Diakhaby, Rossini, Marcattili; Zancocchia, Gori, Candidi; Capparuccini; Bardeggia, Paravati (1’st Maranesi). A disp. Grifi, Costanzi, Zamputi, Torquati, Vignaroli, Beleggia, Traini, Cobo. All. Vagnoni.

Arbitro: El Houssine di Pesaro.

Note: spettatori 600 circa, ammoniti Paolucci, Pasqualini, Ruggeri, Passalacqua, Testa, Gori, Capparuccini e il presidente Mauro Profili. Ang. 4-0, rec. 0’pt e 4’st.

Primo pareggio stagionale per la Civitanovese, che tra le mura amiche non riesce ad imporsi su un Montegiorgio ben messo in campo e guardingo in fase difensiva. Uno 0-0 che per l’undici di Alfonsi arriva dopo una scia di cinque trionfi consecutivi, mentre per i ragazzi di Vagnoni, che in campionato non hanno ancora mai vinto, si tratta del sesto pari. L’esito del confronto fotografa quanto visto in campo, una gara senza troppi sussulti dove tra i padroni di casa si notano le assenze di Visciano e Becker. In avvio, locali privi anche di Spagna, mentre gli ospiti devono fare a meno di Albanesi, Ferrini e Marziali. Nel primo tempo è Brunet ad impensierire il Montegiorgio. L’argentino prima colpisce l’esterno della rete (3’), poi è autore di un bel tiro a volo che termina di poco a lato (6’). La ripresa ripropone più o meno lo stesso copione e i ragazzi di Vagnoni alzano leggermente il baricentro. Al 4’, però, Bardeggia e compagni si salvano deviando in corner una bella conclusione di Bagnolo che altrimenti avrebbe centrato lo specchio. Alfonsi getta nella mischia anche gli attaccanti Paolucci e Garcia e nel finale anche Falkenstein, senza però trovare la via del gol. La palla più pericolosa è invece del Montegiorgio, quando Milozzi, innescato da Maranesi, spreca gettando alto (26’). A fine gara il tecnico Alfonsi è "dispiaciuto" per la "prestazione un po’sottotono" mentre ad esprimere soddisfazione è l’allenatore ospite Roberto Vagnoni: "abbiamo fatto una bella partita contro una squadra in salute, concedendo zero". Mercoledì la Civitanovese affronterà il Montegranaro, recuperando il match rinviato lo scorso ventidue ottobre.

Francesco Rossetti