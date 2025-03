Civitanovese, Profili rompe il silenzio: "Decisive le prossime due gare"

"Calma perché non abbiamo ancora fatto nulla. Restano 7 partite e vanno affrontate come 7 finali di Champions". Il patron rossoblù Mauro Profili ha voluto fare uno strappo alla regola del silenzio stampa indetto da oltre un mese ed ha parlato a margine della vittoria sul campo dell’Isernia (0-3). Tuttavia, Profili ha assicurato che dopo questa sortita, la società tornerà a non rilasciare dichiarazioni fino a data da destinarsi. "In Molise – ha detto il presidente – abbiamo ottenuto una vittoria meritata e importante. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra. Tuttavia non dobbiamo dimenticarci da dove veniamo, cioè da un periodo molto difficile. Purtroppo siamo ancora in piena zona retrocessione. Chiaramente l’umore è buono, ma dobbiamo restare con i piedi per terra".

Il presidente della Civitanovese è rimasto piacevolmente colpito dall’apporto della tifoseria: "vedere – ha aggiunto – centinaia di persone che tra andata e ritorno hanno trascorso 7 ore di viaggio per sostenere la Civitanovese è qualcosa di unico. Bene che i ragazzi li abbiano ripagati con una vittoria. La tifoseria, dagli ultras al club, ci sta dando una grossa mano e la ringrazio. Dopo quanto accaduto nei mesi scorsi, ci siamo chiariti e adesso c’è un bel clima. La doppietta di Brunet? A dicembre lo voleva il Chieti, abbiamo voluto investire su di lui ed ecco che sta facendo bene. Sono molto contento per il ragazzo".

Il successo di domenica scorsa è il quinto risultato utile per Visciano e soci che in tutto il campionato hanno raccolto 6 vittorie, di cui 5 in trasferta e una solo in casa. "Il campo di Isernia era come un biliardo – ha dichiarato il presidnete – a differenza del nostro che è in condizioni pessime. E questo non lo dico io, ma tutti coloro che hanno giocato a Civitanova. Il problema è dovuto ai lavori che sono stati realizzati la scorsa estate".

In classifica i rivieraschi hanno raggiunto Termoli e Roma City ma il Sora, la cui posizione rappresenta la salvezza diretta, è distante 3 punti per via della vittoria ottenuta sul campo del Chieti. Domenica, il campionato sarà fermo per il torneo di Viareggio. Si ripartirà il 23 marzo, quando la Civitanovese ospiterà il Teramo: "contro i biancorossi – conclude Profili – dovremo ottenere la vittoria a tutti i costi, anche se loro sono secondi. Le prossime due partite sono fondamentali per noi. Dopo il Teramo, affronteremo un’altra squadra forte come il Chieti. L’atteggiamento dovrà essere lo stesso adottato contro la Samb e nella sfida di ritorno contro L’Aquila, poi sarà il campo a dire la sua. Da queste due partite passerà molto del nostro destino".

Ieri la squadra di Senigagliesi si è allenata al Polisportivo.