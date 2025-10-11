"Civitanovese, puoi giocartela con chiunque"

"Civitanova è una piazza che quando ti chiama non puoi rifiutare". Queste le prime parole del neo tecnico Daniele Marinelli, chiamato dalla società rossoblù in seguito all’esonero di Andrea Mercanti. Marinelli, che ieri ha svolto il quarto giorno di lavoro al Polisportivo, ha raccolto impressioni positive dalla squadra. "Prima d’ora – ha chiarito –, conoscevo soltanto Visciano e Malavolta, ma ho trovato un bel gruppo, valido tecnicamente e con ottimi giocatori per la categoria. Ringrazio i ragazzi perché si sono messi a disposizione dal primo secondo, immagino che per loro non sia stato facile cambiare abitudini da un momento all’altro. Anche lo staff è ottimo. Insomma, c’è tutto per fare bene". Marinelli ha già visto i rossoblù all’opera "nella partita di Tolentino, dato che erano venuti a casa mia – afferma –, e nel primo tempo contro il Montecchio. La squadra mi è parsa in grado di giocarsela contro chiunque". Un problema da risolvere è quello del gol. "L’importante – riflette – è creare le opportunità. I ragazzi possiedono dei valori e se riescono a trovare quel coraggio che finora è mancato e la fiducia nei loro mezzi, la rete sarà una diretta conseguenza". Allo stesso tempo, bisogna prestare attenzione a certi episodi. Sia a Tolentino che contro l’Urbania, la Civitanovese ha subito gol al primo affondo degli avversari. Specie contro i durantini, sono state commesse due gravi distrazioni rivelatesi letali. "Il calcio è un gioco di squadra – ricorda Marinelli –, se prendi gol non è necessariamente responsabilità dei difensori, ma potrebbe voler dire che davanti non si è lavorato bene".

Il nuovo allenatore approda in rossoblù in un momento complicato, dove la tifoseria è in aperta contestazione con la società. "In piazze come queste il pubblico è un’arma in più, perciò abbiamo bisogno dei tifosi. Starà a noi dimostrare di meritare un appoggio incondizionato e questo è possibile solamente facendo risultato", evidenzia Marinelli gettando poi lo sguardo all’appuntamento di domani, con i rossoblù ospiti del Montefano, fischio d’inizio alle 15 allo stadio dell’Immacolata. "I viola – conclude il tecnico – sono un avversario tosto. Il loro è uno dei campi più difficili, dove il terreno non aiuta nello sviluppo del gioco. Qui, i padroni di casa hanno trovato due vittorie su due partite. Allo stesso tempo, si tratta di una bella opportunità per noi che abbiamo grande voglia di riscatto. Dobbiamo dare il meglio in tutte le zone del campo".