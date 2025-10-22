Civitanovese, quanti guai. Indisponibili tre titolari

Ricomporre i cocci in vista della prossima gara è un’operazione per nulla semplice in casa Civitanovese. Le scorie di una sconfitta maturata da una prestazione così negativa sono difficili da smaltire e con ciò tutta la situazione vissuta dall’ambiente rossoblù, in particolar modo l’episodio accaduto prima della gara, con il patron Mauro Profili direttosi sotto al settore ultras per strappare uno striscione di contestazione e la lite che poi si è generata. Ma se l’aria che tira è pesante fuori dal campo, le cose non vanno meglio sul rettangolo di gioco dove i rossoblù sono ultimi in classifica, a -7 punti dalla zona salvezza diretta. E domenica, affronteranno il Chiesanuova, sua compagna di graduatoria, senza almeno 3 titolari: si tratta degli squalificati Cahais ed Handzic e dell’infortunato Franco. Nelle prossime ore, si saprà l’entità del guaio fisico del laterale argentino, ma la sensazione è quella di uno stiramento che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per almeno un paio di settimane. Invece, il centrale difensivo Luciani sta recuperando dall’acciacco subito la scorsa settimana e si sta allenando in maniera differenziata, ma difficilmente potrà essere a disposizione a Chiesanuova. Perciò, l’unica soluzione resta quella di tornare sul mercato per assicurare, quanto prima, qualche rincalzo utile alla causa. Da quanto si apprende, il direttore generale Paolo Pochetti ha avuto dei contatti con diversi calciatori per colmare le evidenti lacune. Tuttavia, i nomi sono ancora ignoti. Lo stesso dg, nella serata di lunedì, ha inviato una nota in cui ha voluto "porgere le più sincere scuse a tutti per quanto accaduto domenica, prima, durante e dopo la partita. Le mie scuse, in primo luogo, vanno alla tifoseria – ha scritto Pochetti –, che merita rispetto e risultati sportivi all’altezza della propria passione".

f. r.