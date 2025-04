Civitanovese-Recanatese 1-1: La Recanatese festeggia la salvezza al Polisportivo

Civitanovese 1 Recanatese 1

(4-4-2): Petrucci 6; Franco 6, Diop 6.5, Foglia 6.5, Rossetti 5.5; Buonavoglia 5 (28’st Milani sv.), Visciano 6.5 (17’st Capece 6), Domizi 6 (47’st D’innocenzo sv.), Brunet 5.5; Padovani 5.5, Bevilacqua 7 (35’st Vila sv.). A disp. Raccichini, Del Piccolo, Cirilli, Macarof, Pompili. All. Bugiardini.

RECANATESE (3-4-1-2): Del Bello 6; E. Ferrante 6, Bellusci 6.5, Marchegiani 6; D. Ferrante 6 (35’st Vessella sv.), Alfieri 6, Giandonato 5.5 (35’st Canonici sv.), Mordini sv. (25’pt Pesaresi 6); D’Angelo 6.5; Zini 5.5 (28’st Pierfrderici sv.), Spagna 6 (45’st Cusumano sv.). A disp. Mascolo, Pepa, Bruzzechesse, Valleja. All. Bilò.

Arbitro: Martini di Valdarno.

Reti: 21’pt Bevilacqua, 35’pt D’Angelo (rig).

Note: spettatori 1200 circa. Ammoniti Buonavoglia, Bellusci, Visciano. Ang 4-5. Rec 1’pt e 8’st

Tanto dolce per la Recanatese, quanto amaro per la Civitanovese. Il finale dal Polisportivo premia soltanto una squadra, quella giallorossa, che al triplice fischio raggiunge i propri tifosi per festeggiare l’aritmetica della salvezza diretta. Una bella soddisfazione per il giovane Bilò, che alla sua prima esperienza da tecnico della prima squadra riesce a centrare in pieno, con una giornata d’anticipo, il risultato richiesto dalla società del patron Guzzini.

Invece, i tifosi rossoblù non dormono sonni tranquilli perché le notizie dagli altri campi confermano, tragicamente, quanto si temeva alla vigilia: Isernia e Notaresco vincono i rispettivi confronti, così i molisani raggiungono in classifica la squadra di Bugiardini, gli abruzzesi addirittura la superano. Ancora una volta, la diciassettesima su 18 gare interne, il Polisportivo è campo stregato per la Civitanovese: pesa, senza dubbio, quel rigore in movimento fallito da Buonavoglia in ripresa, ma tra rivieraschi e leopardiani la contesa è stata equilibrata. Al 6’, Zini aggancia bene in area ma ci mette un po’ per concludere e l’occasione sfuma. Tre minuti dopo è Ferrante, di testa, Ferrante a sparare alto. Al primo affondo, i padroni di casa passano in vantaggio.

Visciano mette in mezzo per Bevilacqua che stoppa e calcia in rete con un destro. I locali sfiorano il raddoppio con un rasoterra di Buonavoglia, poi la Recanatese pareggia i conti al 35’. L’arbitro giudica rigore il contatto tra Bellusci e Brunet e, dal dischetto, D’Angelo spiazza Petrucci. Nella ripresa, la Civitanovese cerca in vari modi di riportarsi in vantaggio. Prima con Brunet che spara alto (8’), poi con Buonavoglia, ma l’ex Samb manda clamorosamente a lato sull’ottima iniziativa di Bevilacqua. Gli ospiti si fanno notare giusto con una palla insidiosa dell’ex Pierfederici. Nel recupero, la gara viene sospesa per poi riprendere a causa di un intervento dei sanitari sugli spalti.

Francesco Rossetti