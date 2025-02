Civitanovese. "Sabato al campo. Sostegno ai rossoblù»

Serenità e unità. È quanto ci si augurava di vedere alcune settimane fa ed è ciò che si sta realizzando dalle parti del Polisportivo. Tutto in attesa dei risultati, certo, perché i rossoblù non possono sperare di ottenere la salvezza con i pareggi, però il clima che si respira nella città costiera è quello giusto. Il gruppo è unito, la fotografia è l’abbraccio collettivo con il quale si stringe dopo ogni gol, ma anche al termine dell’allenamento. Ieri pomeriggio, dopo la seduta doppia che si è svolta al campo Don Silvestro Contigiani, il patron Mauro Profili ha radunato i giocatori per qualche attimo di sorrisi e battute prima di entrare negli spogliatoi. Dalla tifoseria ecco arrivare un messaggio altrettanto positivo. Domenica i supporters rossoblù non potranno prendere parte alla trasferta di Castelfidardo per via del divieto imposto dal Prefetto, ma il gruppo "Piazza Conchiglia" in un volantino invita i tifosi a presentarsi alla rifinitura di sabato mattina "per caricare i ragazzi a dovere".

Tornando alla squadra, il tecnico Senigagliesi ha quasi tutti gli effettivi a disposizione. È finalmente rientrato in gruppo Mattia Foglia e adesso si spera di vederlo definitivamente all’opera. Certo, se l’infortunio è alle spalle, sicuramente il centrocampista già compagno di squadra di Domizi e Milani al Pineto, deve recuperare in pieno la condizione fisica prima di potersi ritagliare uno spazio importante nell’undici rossoblù. Invece Visciano è stato lasciato fuori dalla seduta, in via precauzionale. Il capitano continua a fare i conti con una botta ricevuta a Fossombrone e ancora non del tutto assorbita: per questo motivo è partito dalla panchina nel match contro il cavaliere armato. Nessuna esclusione, invece, per Domizi che continua a giocare ad allenarsi con un tutore al braccio per via di un infortunio. La Civitanovese, reduce da una sconfitta e due pareggi, ha bisogno di trovare la sua quinta vittoria stagionale. A Castelfidardo, gli adriatici devono trovare la loro quinta vittoria stagionale. Biancoverdi e rossoblù si affronteranno anche a livello di Juniores sabato (ore 15) allo stadio Mancini. La Juniores di Andrea Mercanti è reduce dal brillante successo sull’Ancona (3-1) ed occupa la sesta posizione in graduatoria. Intanto, il classe 2008 Nicholas Damiani è stato convocato in Rappresentativa nazionale Lnd Under 17 prendendo parte al raduno di Verona.

Francesco Rossetti