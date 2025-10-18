"Civitanovese-Sangiustese è la partita della verità per entrambe". Parla così Francesco Nocera, ex tecnico della Civitanovese, in cui ha vinto due campionati. "La Sangiustese – spiega – viene da tre risultati utili consecutivi, ma anche la squadra rivierasca è reduce dalla buona prova di Montefano e ha passato il turno in Coppa Italia". Però la prestazione dei rivieraschi contro il Chiesanuova è stata negativa: "se non altro – riflette Nocera –, la gara è stata l’occasione per il nuovo allenatore di conoscere meglio la squadra". Sulla carta, l’organico della Sangiustese sembra avere valori superiori. "Qualcosa in più c’è in quella rosa – ammette Nocera –, però la Civitanovese, per blasone, è sempre la squadra da battere. Se non dovesse essere così, significherebbe che si è sbagliato qualcosa". L’analisi di Nocera prosegue ripensando al recente passato. "Ora la Sangiustese – aggiunge - può schierare Strupsceki, che quando arrivò a Civitanova era un perfetto sconosciuto. Io e l’allora ds Crocetti operammo le giuste selezioni, permettendo al ragazzo di diventare uno dei migliori calciatori in Eccellenza. Forse è proprio l’atteggiamento che manca adesso a Civitanova". L’incontro che si disputerà domani al Polisportivo (15.30) metterà di fronte terzultima e quartultima del torneo, distanziate di quattro lunghezze. La Civitanovese non può permettersi ulteriori passi falsi perché rischia di allontanarsi sempre più dalla zona salvezza diretta. Gli adriatici, privi dello squalificato capitan Visciano, possono far fede sul precedente degli ottavi di Coppa Italia, in cui hanno avuto la meglio sull’allora team di Giandomenico eliminandolo ai calci di rigore. "Parliamo di due competizioni diverse e quella Sangiustese non era al top", esamina l’esperto allenatore che poi dice la sua opinione sull’intero campionato: "ho visto K Sport- Trodica, dal Montecchio mi aspettavo qualcosa in più, mentre gli ospiti hanno dimostrato che i propri uomini possono fare la differenza in questo torneo. Certo, vincerlo non sarà facile per loro. Chiaramente, non sarà come l’anno scorso in Promozione. Il Tolentino mi piace molto: non ha un budget come quello del Trodica, ma si tratta di una squadra ben costruita e con un bravo tecnico. Anche per il Chiesanuova pensavo ad un avvio diverso, ma siamo nel primo quarto di campionato. Urbino e Urbania restano realtà difficili da battere e in grado di disputare una stagione onesta".