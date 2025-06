Civitanovese: scadenza imminente per la documentazione contabile richiesta da Ciaccia

Ancora ferma al palo la situazione legata al futuro prossimo della Civitanovese. Non risultano particolari novità nelle ultime ore, se non che vi sarebbe una data riguardante la richiesta di documentazione contabile. Il termine ultimo sarebbe quello di domani: entro quel giorno, sarebbe questa la richiesta dell’imprenditore laziale Davide Ciaccia, Mauro Profili dovrebbe far pervenire i documenti richiesti. Ciaccia nei giorni scorsi avrebbe raggiunto un accordo con Vincenzo Lotorto, ex vicepresidente dei rossoblù, per l’acquisizione del 25% delle quote. Profili può comunque esercitare la prelazione su questa restante parte di quote, tuttavia Ciaccia avrebbe già la delega da parte di Lotorto per esercitare i diritti sociali. Comunque, non è escluso un futuro incontro tra le parti. Non è ancora chiaro come Profili intenderà muoversi di fronte a questa situazione. Quel che è facilmente immaginabile da diverso tempo è che Profili vuole continuare la sua avventura alla Civitanovese, infatti ha rifiutato la precedente offerta di Ciaccia per l’acquisizione del 75% delle quote. Intanto, il presidente onorario Daniele Maria Angelini appare sempre più intenzionato a non proseguire la sua esperienza in rossoblù. Il noto farmacista, che già aveva dichiarato di voler fare un "passo di lato", resterebbe con Profili soltanto in caso di una "ristrutturazione della società", vale a dire la composizione di un nuovo organigramma societario e l’apertura a nuovi soci del territorio. Non vi è ancora una data di scadenza per l’iscrizione della squadra al campionato di Eccellenza, ma di norma questo deve avvenire entro la seconda metà di luglio. Ancora in sospeso qualsiasi discorso tecnico relativo alla prima squadra. I giocatori saranno sotto contratto fino al 30 giugno e già molti di loro hanno ricevuto numerose richieste, specie in Eccellenza. Tra i più richiesti vi sono Visciano, Domizi, Passalacqua, Diop ed Ercoli, il quale rientra dal Monturano, dove era finito in prestito nella passata stagione. f. r.