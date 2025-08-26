Civitanovese scatenata. Non c’è solo Handzic

L’attaccante bosniaco Haris Handzic, classe 1990, è un giocatore della Civitanovese. Si tratta del colpo più atteso dalle parti del Polisportivo, l’attaccante in grado di garantire gol ed esperienza a tutto il reparto. Parliamo, infatti, di un calciatore che ha militato a lungo nei professionisti, oltre ad aver indossato anche la casacca della Nazionale bosniaca. Con la maglia dell’Fk Sarajevo, ha firmato il gol del momentaneo (2-1) all’Atalanta di Gasparini, nel corso di un match valido come preliminari di Europa League. La partita risale al luglio 2018 ed è terminata sul punteggio di 2-2. Più di recente, Handzic ha vestito la maglia della Sangiustese, in Eccellenza. È stato ingaggiato a metà dicembre e alla fine ha messo segno 10 reti nella seconda parte di stagione. E proprio la Sangiustese potrebbe essere il suo prossimo avversario, nella gara che si giocherà domenica al Polisportivo per gli ottavi di Coppa Italia. Lo scorso gennaio, Handzic è invece approdato al Modica, in Sicilia.

Sempre per l’attacco, nelle prossime ore il club rossoblù dovrebbe tesserare Leandro Apicella, classe 2004, proveniente dall’Urbis Salvia. L’intenzione della dirigenza è quella di avere il giocatore già disponibile per la gara di domenica, la prima ufficiale della stagione. Ancora per il reparto offensivo, verrà tesserato anche il bulgaro Angel Ganev (2007).

Intanto, la società ha reso noto il programma di allenamenti della settimana. Dopo la seduta di ieri pomeriggio, Visciano e soci torneranno a lavorare oggi alle 9 e alle 16, mentre domani ci sarà l’allenamento congiunto con il Potenza Picena ("Memorial Dario Castagna", calcio d’inizio alle 20.30 allo stadio Favale Scarfiotti Skorpion). Giovedì l’allenamento sarà solo pomeridiano (ore 16), idem per quanto concerne venerdì. Infine, sabato mattina, spazio alla rifinitura in vista della partita del giorno seguente, che sarà la prima uscita ufficiale della nuova Civitanovese targata Andrea Mercanti. E proprio in merito alla gara di domenica, in programma alle 17.30 al Polisportivo, è partita la prevendita dei biglietti sul circuito "Ciaotickets" e nei punti vendita autorizzati (Totoricevitoria Lucky Point di Corso Vittorio Emanuele e Tabaccheria Frenquelli di Corso Garibaldi).

