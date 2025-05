Civitanovese: Scritte a favore di Profili mentre si discute il futuro del club

Dopo le scritte e gli striscioni contro il patron Profili, stavolta è il turno di un messaggio di segno completamente opposto. Alcune scritte a bomboletta spray che invitano il massimo vertice societario a rimanere alla guida della Civitanovese sono state rinvenute sul muro che circonda il Tiro a volo nella mattinata di ieri. Vi è scritto "Profili rimani", oppure nella versione indicativa, "rimane", con tanto di cuoricini e "tvb" (acronimo di "ti voglio bene"), a corredo. Alcune sono state realizzate anche a terra, sulla pavimentazione della pista ciclabile. Chiaramente, non può trattarsi di un’opera di quel tifo organizzato che invece contesta a più riprese il patron.

Intanto, non vi sono particolari novità rispetto alla proposta di un gruppo laziale ancora non specificato, presentatosi al sindaco e poi allo stesso Profili con l’intenzione di rilevare il club. Sui fautori del possibile nuovo progetto, in città circola il nome di due fratelli laziali, Mario e Davide Ciaccia, ma al momento si tratta di una notizia ancora priva di riscontri. Nei giorni scorsi, infatti, c’è stato un incontro tra i rappresentanti legali e commerciali di questo gruppo e l’attuale dirigenza della Civitanovese, con il primo cittadino partecipe alla cena. Ciarapica sta facendo da tramite nell’operazione e per questo ha anche interpellato l’ex giocatore Michele Paolucci per proporlo nel ruolo di direttore sportivo. La questione, come era prevedibile, si è fatta politica. Dopo le dichiarazioni dissonanti del consigliere Giorgio Pollastrelli, ecco quelle dell’ex vicesindaco Giulio Silenzi che ha detto: "ricordo che il primo cittadino non è mai venuto ad una partita della Civitanovese. Poi, non si sa chi sono i finanziatori di questo progetto. Voglio solo ricordare che di esperienze negative, alla Civitanovese, ce ne sono state fin troppe". Sempre meno concreta la possibilità di un interessamento di Andrea Tosoni, patron del Montegranaro.

Francesco Rossetti