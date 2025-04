Civitanovese senza Passalacqua, Visciano in dubbio per la sfida contro Recanatese

Passalacqua out, Visciano in dubbio. Non è proprio un buon viatico quello da cui parte la Civitanovese nell’affrontare la delicatissima sfida di oggi contro la Recanatese. Al Polisportivo, fischio d’inizio alle 15, la penultima di campionato è un passaggio cruciale per restare appaiati al treno dei playout, arrivarci senza uno dei due perni difensivi e forse anche il capitano potrebbe avere un peso specifico non indifferente negli equilibri della squadra rossoblù e della stessa gara. Ciononostante, il tecnico Bugiardini si mostra tranquillo: "parliamo di due pedine fondamentali, non averle a disposizione è certamente un problema - ammette –, ma sono sicuro che chi scenderà in campo sarà all’altezza della situazione. Comunque, per Visciano valuteremo last minute. Quella di oggi (ieri per chi legge, ndr) è stata una bella mattinata, così come lo è stata l’intera settimana, quando abbiamo curato quegli aspetti su cui facevamo più fatica. Anche l’ambiente mi è sembrato più sereno". Il tecnico parla di un’attenzione che "dovrà essere massima, perché al minimo errore prendiamo subito gol". Poi, detta la linea sulla gara: "non dobbiamo andare all’assalto, ma leggere un po’ la partita. Sarebbe meglio fare gol prima e poi, magari, intraprendere un altro tipo di situazione, ma la rete può anche arrivare nella seconda parte". Ieri mattina, in molti erano nella sede del club per acquistare il biglietto, oggi i botteghini saranno regolarmente aperti. Si preannuncia una bella cornice di pubblico: "logicamente – prosegue Bugiardini –, nei primi minuti mi piacerebbe stare nella loro metà campo, anche per portare la gente dalla parte nostra. Abbiamo bisogno dei tifosi, a partire dal sottoscritto". E sulla Recanatese avverte: "avremo di fronte un avversario forte, costruito per fare un altro tipo di campionato. Infatti, potranno sostituire Raparo con uno come Giandonato ed hanno Zini e Bellusci, che hanno militato in altre categorie". Per quanto riguarda le scelte di formazione, Passalacqua dovrebbe essere sostituito dal 2005 Mancini, in mediana ecco il duo Capece-Domizi. Gli esterni potrebbero essere occupati da Foglia (le alternative sono Macarof o l’arretramento di Brunet) e Buonavoglia, mentre Milani partirebbe dalla panchina. In attacco, la coppia papabile è Brunet - Bevilacqua. La probabile formazione della Civitanovese (4-4-2): Petrucci; Franco, Diop, Mancini, Rossetti; Buonavoglia, Domizi, Capece, Foglia; Bevilacqua, Brunet.

Francesco Rossetti