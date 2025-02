Civitanovese. Servono i punti contro l’Ancona

Complici le piogge di questi giorni, con buone probabilità si giocherà su un terreno pesante il derby di oggi tra Civitanovese e Ancona. Le previsioni promettono sole per la giornata odierna, ma il manto erboso, già di per sé problematico, difficilmente tornerà asciutto. Dunque si profila una gara maschia e priva di belle giocate, ma come in ogni partita sarà il campo a dire la sua. Anche per non rovinare ulteriormente il suo rettangolo gioco, la Civitanovese ha completato la settimana di allenamento al rione Risorgimento.

L’unico assente certo è Foglia che non ha ancora esordito in rossoblù. In dubbio la presenza del capitano ed ex di giornata Ivan Visciano, non al 100% della condizione. Sempre in mediana, dove dovrebbe tornare Capece, è da monitorare la situazione di Domizi che ha un tutore al braccio, anche se dovrebbe ugualmente far parte dell’undici di partenza. Senigagliesi dovrebbe ripetere il 4-4-2 delle ultime gare, con Buonavoglia ormai recuperato a pieno e schierabile dall’inizio. Sull’out di sinistra è ballottaggio tra Brunet, Milani e Macarof, ma in attacco potrebbe essere riconfermata la coppia di Fossombrone Bevilacqua-Padovani con le carte Rasic e Vila da giocare a partita in corso.

I rossoblù ieri sono stati raggiunti in classifica dall’Isernia che ha pareggiato il derby contro il Termoli, sfida valevole come anticipo della 24ª giornata. Perciò saranno chiamati a fare punti contro un’Ancona priva del capitano Boccardi e dell’under Bugari. Il cavaliere armato, in sesta posizione e a quota 37 punti, è reduce dalla sconfitta interna contro Teramo. In campionato, la formazione biancorossa ha vinto 11 incontri, persi 8 e pareggiati 4. Tra le sue file spiccano il centrale difensivo Codromaz, i centrocampisti Pecci, Alluci e Gulinatti, in attacco ecco Martiniello.

Il tecnico biancorosso Massimo Gadda ha presentato la sfida come "complicata perché - ha detto in conferenza stampa - la situazione della Civitanovese è quella di una squadra in lotta per evitare i playout. I rossoblù hanno dei giocatori di categoria come Capece, che ho avuto a Ravenna, Visciano, Buonavoglia e Brunet. Mi aspetto un avversario forte sul piano caratteriale. All’andata perdemmo per via di un errore clamoroso, in un secondo tempo in cui giocammo all’assalto della porta avversaria".

Le probabili formazioniCivitanovese (4-4-2): Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Cosignani; Buonavoglia, Domizi, Capece, Milani; Bevilacqua, Padovani. All. Senigagliesi.Ancona (3-5-2): Laukzemis; Rovinelli, Codromaz, Magnanini; Pecci, Useini, Gulinatti, Alluci, Marino; Martiniello, Battistini. All. Gadda.