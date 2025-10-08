Civitanovese, si cambia. Panchina a Marinelli

La separazione era nell’aria, ma ieri la conferma è arrivata in una nota ufficiale. "La Civitanovese Calcio 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Andrea Mercanti". Il sodalizio del patron Mauro Profili ha definito la decisione "profondamente sofferta, maturata al termine di un’attenta e seria riflessione condivisa tra società e area tecnica" e frutto della "volontà di dare una svolta alla stagione". La scelta del successore è ricaduta repentina su Daniele Marinelli, nome già accostato ai rossoblù in varie occasioni. Marinelli ieri ha avuto modo di dirigere il primo allenamento al Polisportivo. Una seduta durata la bellezza di due ore tra lavori muscolari e partitella, cui ha fatto comparsa anche lo stesso Profili, seppur per pochi minuti. Al fianco del quarantaquattrenne ex tecnico di Cluentina, Maceratese e Montegranaro, vi era lo staff che già ha lavorato con Mercanti, che è confermato in toto.

Il nuovo allenatore rossoblù possiede la qualifica Uefa A (può allenare fino alla Lega Pro) ed è di Tolentino. Infatti, lo scorso 29 settembre, era allo stadio "Della Vittoria" per assistere al match tra rivieraschi e cremisi, terminato 1-1. In serata la società ha ufficializzato l’arrivo di Marinelli. "La decisione – si legge nella nota del club – segna l’inizio di un nuovo percorso sportivo, con l’obiettivo di dare una svolta alla stagione e di ripartire con rinnovato entusiasmo e determinazione".

Tornando all’esonero di Mercanti, c’è da segnalare che si tratta di una scelta molto discussa tra gli sportivi rossoblù. L’ex tecnico godeva della fiducia della piazza, in virtù del suo essere civitanovese doc e di un atteggiamento carico di grinta. In un post, il Club rossoblù Umberto Traini parla di "un altro inequivocabile segno di confusione totale da parte della società".

Ieri mattina, Mercanti si è presentato nella sede societaria per riprendersi le proprie cose, poi ha affidato ai social i suoi saluti. "Da uomo di sport so bene che ci possono essere momenti tristi, ma dobbiamo reagire sempre. Ciao Citanò, un giorno spero di rincontrarti e di emozionarmi ancora un volta come ho fatto in questi due mesi". Post cui sono seguiti numerosi commenti di amici e tifosi, tra ringraziamenti e critiche all’attuale sodalizio.

Domenica inizia il nuovo corso di Marinelli, con la Civitanovese impegnata sul campo del Montefano, i viola allenati da Lorenzo Bilò vantano 5 punti di vantaggio sulla formazione rossoblù.